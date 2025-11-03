Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu được săn đón

Dù đang chịu án treo giò 12 tháng từ FIFA, tiền đạo Rodrigo Holgado vẫn lọt vào tầm ngắm của Coquimbo Unido - đội dẫn đầu giải VĐQG Chile.

Đội bóng hàng đầu Chile muốn có Rodrigo Holgado (19).

Theo En Cancha, Coquimbo Unido xem Holgado là mục tiêu chuyển nhượng số mộ cho mùa giải mới. Cầu thủ 30 tuổi được định giá khoảng 700.000 euro và hiện thuộc biên chế America de Cali (Colombia). Tuy nhiên, anh chưa ra sân kể từ khi bị FIFA phát hiện sử dụng giấy tờ giả để thi đấu cho tuyển Malaysia.

Nguồn tin từ Chile cho biết HLV Esteban Gonzalez của Coquimbo muốn tái hợp học trò cũ nhằm tăng cường hàng công. Holgado từng có hai giai đoạn thi đấu rất thành công cho Coquimbo, ghi 34 bàn thắng và góp công lớn giúp CLB vô địch Primera B 2018, trước khi trở lại theo dạng cho mượn năm 2023.

Lúc này, người đại diện của Holgado được cho là chờ FIFA xem xét giảm án, giúp cầu thủ gốc Argentina có thể sớm trở lại thi đấu. Đó là thời điểm mà Coquimbo hy vọng sẽ chào đón người cũ trở lại trong kế hoạch chinh phục mùa 2026.

Trước đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng cầu thủ giấy tờ giả. 7 cầu thủ, trong đó có Holgado, mỗi người phải nộp phạt khoảng 2.500 USD và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Đơn kháng cáo của FAM dự kiến được xét duyệt ngày 30/10, nhưng đến nay FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.