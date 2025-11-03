Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu được săn đón

  • Thứ hai, 3/11/2025 15:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù đang chịu án treo giò 12 tháng từ FIFA, tiền đạo Rodrigo Holgado vẫn lọt vào tầm ngắm của Coquimbo Unido - đội dẫn đầu giải VĐQG Chile.

Đội bóng hàng đầu Chile muốn có Rodrigo Holgado (19).

Theo En Cancha, Coquimbo Unido xem Holgado là mục tiêu chuyển nhượng số mộ cho mùa giải mới. Cầu thủ 30 tuổi được định giá khoảng 700.000 euro và hiện thuộc biên chế America de Cali (Colombia). Tuy nhiên, anh chưa ra sân kể từ khi bị FIFA phát hiện sử dụng giấy tờ giả để thi đấu cho tuyển Malaysia.

Nguồn tin từ Chile cho biết HLV Esteban Gonzalez của Coquimbo muốn tái hợp học trò cũ nhằm tăng cường hàng công. Holgado từng có hai giai đoạn thi đấu rất thành công cho Coquimbo, ghi 34 bàn thắng và góp công lớn giúp CLB vô địch Primera B 2018, trước khi trở lại theo dạng cho mượn năm 2023.

Lúc này, người đại diện của Holgado được cho là chờ FIFA xem xét giảm án, giúp cầu thủ gốc Argentina có thể sớm trở lại thi đấu. Đó là thời điểm mà Coquimbo hy vọng sẽ chào đón người cũ trở lại trong kế hoạch chinh phục mùa 2026.

Trước đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng cầu thủ giấy tờ giả. 7 cầu thủ, trong đó có Holgado, mỗi người phải nộp phạt khoảng 2.500 USD và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Đơn kháng cáo của FAM dự kiến được xét duyệt ngày 30/10, nhưng đến nay FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cựu cầu thủ Malaysia sa lưới sau vụ nổ súng chấn động

Từ sân cỏ đến trạm giam, cuộc đời một cựu cầu thủ Kelantan rẽ sang ngã rẽ đen tối sau vụ nổ súng khiến một người đàn ông Malaysia thiệt mạng tại Golok, Thái Lan.

8 giờ trước

Vụ án mạng gây chấn động bóng đá Malaysia

Một cựu cầu thủ Kelantan bị truy nã sau vụ nổ súng khiến một người Malaysia thiệt mạng tại Sungai Golok, Thái Lan tối 1/11.

22 giờ trước

Đường thoát cho bóng đá Malaysia

Vẫn còn hy vọng cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch đang bị cáo buộc sai phạm. Con đường thoát khỏi án phạt có thể không nằm ở tòa án, mà ở bàn cờ ngoại giao.

45:2711 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Cầu thủ Malaysia Malaysia nhập tịch Rodrigo Holgado

Đọc tiếp

Thai Lan trieu tap 50 cau thu cho SEA Games 33 hinh anh

Thái Lan triệu tập 50 cầu thủ cho SEA Games 33

34 phút trước 16:45 3/11/2025

0

U23 Thái Lan công bố danh sách sơ bộ với 50 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 trên sân nhà.

Rashford gay an tuong manh hinh anh

Rashford gây ấn tượng mạnh

1 giờ trước 16:17 3/11/2025

0

Báo chí Tây Ban Nha khen ngợi tiền đạo Marcus Rashford sau chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Elche ở vòng 11 La Liga rạng sáng 3/11.

Rice dat xat ra mieng hinh anh

Rice đắt xắt ra miếng

1 giờ trước 15:54 3/11/2025

0

Không cần ghi hàng chục bàn như Haaland hay Kane, Declan Rice vẫn đang là cầu thủ quan trọng nhất của bóng đá Anh lúc này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý