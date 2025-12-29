Phản ứng của Georgina khi được Ronaldo công khai gọi vợ

Siêu sao sinh năm 1985 xác nhận Georgina Rodriguez là vợ tại buổi lễ Globe Soccer Awards 2025 vào rạng sáng 29/12.

"Buổi trao giải này là một trong những sự kiện yêu thích nhất của tôi. Tại đây, tôi được gặp gỡ những con người tuyệt vời, đặc biệt là vợ tôi, người luôn ở bên, ủng hộ tôi trong mọi quyết định, ngoài ra còn có các con, mẹ và đồng đội của tôi", Ronaldo chia sẻ sau khi nhận giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông 2025.

Georgina cười rạng rỡ khi Ronaldo gọi mình là vợ trước sự chứng kiến của nhiều nhân vật nổi tiếng của làng thể thao.

"Mục tiêu của tôi là ghi 1.000 bàn. Tôi sẽ làm điều này mà không gặp chấn thương và tất nhiên, sẽ có video ghi lại tất cả", Ronaldo nói thêm.

Ronaldo đã cầu hôn Georgina Rodriguez vào tháng 8. Người đẹp gốc Argentina từng đăng bức hình đeo nhẫn kim cương, gắn thẻ tài khoản chính thức của bạn trai, kèm dòng chia sẻ: "Em đồng ý, bây giờ và mãi mãi".

Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi đó đang làm nhân viên bán hàng. Ronaldo tình cờ ghé mua đồ và cả hai đã trò chuyện ngắn. Sau đó, họ tái ngộ tại một sự kiện của thương hiệu thời trang khác và bắt đầu chuyện tình kéo dài đến nay đã gần một thập kỷ.

Thủ quân tuyển quốc gia Bồ Đào Nha duy trì phong độ đỉnh cao dù đã 40 tuổi. Trong năm 2025, Ronaldo đã ghi 40 bàn. Đây là năm thứ 14 trong sự nghiệp, CR7 làm được điều tương tự. Tại Saudi Pro League mùa này, Ronaldo đã ghi 12 bàn, qua đó giúp Al Nassr duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa. Cựu sao MU đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu chính thức đầu tiên ở cấp CLB kể từ năm 2021.

Ngoài 3 lần giành giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông, Ronaldo còn giữ kỷ lục giành Quả bóng vàng Dubai với 6 lần được vinh danh.