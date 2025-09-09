Cầu thủ Iraq 'chặt chém' Chanathip sắp bị trừng phạt

Tiền đạo Mohanad Ali của tuyển Iraq nguy cơ nhận thêm án phạt từ FIFA và AFC sau hành vi thô bạo với Chanathip Songkrasin ở chung kết King’s Cup 2025 hôm 7/9.

Trên sân Buriram, Iraq thắng Thái Lan 1-0 để đăng quang, nhưng Ali tạo khoảnh khắc gây phẫn nộ khi cố ý đá thẳng vào chân Chanathip khiến ngôi sao tuyển Thái phải rời sân. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp. Theo Siam Sports, vụ việc chưa khép lại.

Chuyên gia kỷ luật bóng đá Iraq, Jamal Al-Sharif, khẳng định King’s Cup là giải đấu nằm trong hệ thống FIFA, mọi báo cáo trận đấu và hành vi phi thể thao sẽ được chuyển thẳng lên FIFA và AFC. Theo luật, các hành vi bạo lực như tấn công đối thủ hoặc trọng tài đều có thể bị xử phạt bổ sung, từ treo giò dài hạn đến phạt tiền.

Đáng chú ý, án phạt có thể mở rộng sang các giải chính thức. Điều này đồng nghĩa Ali có thể vắng mặt ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 10 khi Iraq chung bảng với Saudi Arabia và Indonesia.

Không chỉ dư luận quốc tế, làn sóng chỉ trích cũng dâng cao ngay trong nội bộ bóng đá Iraq. Cựu thủ môn Ibrahim Salem gay gắt: "Hành vi của Ali hoàn toàn phản thể thao, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và phải bị trừng phạt nghiêm khắc".

Cựu tiền vệ Bassam Raouf nhấn mạnh: "Là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Ali phải làm gương cho đàn em. Đây là trách nhiệm của anh và cả Liên đoàn". Trong khi đó, đồng đội Habib Jafar coi đây là hành động "bất cẩn không thể chấp nhận", và nếu tái phạm sẽ gây hại lớn cho đội tuyển.

Rõ ràng chức vô địch King’s Cup của Iraq bị phủ bóng bởi hành vi phi thể thao của Mohanad Ali.

Khoảnh khắc châm ngòi ẩu đả ở trận đấu của Thái Lan Mohanad Ali vào bóng thô bạo với Chanathip Songkrasin khiến cầu thủ Thái Lan nổi giận trong thất bại 0-1 trước Iraq ở chung kết King’s Cup tối 7/9.