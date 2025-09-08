Cầu thủ Iraq xin lỗi Chanathip

Xô xát xảy ra sau tình huống tiền vệ Chanathip Songkrasin bị phạm lỗi thô bạo trong thất bại 0-1 của Thái Lan trước Iraq ở chung kết King's Cup hôm 7/9.

Mohanad Ali của Iraq gây phẫn nộ khi đá vào chân Chanathip ở những phút cuối trận, làm bùng nổ mâu thuẫn giữa hai đội. Nhiều cầu thủ Thái Lan và Iraq không giữ được bình tĩnh đã lao vào nhau, tạo nên màn xô xát không đáng có.

Sau khi trọng tài và ban huấn luyện hai đội can thiệp, những cái đầu nóng trên sân mới được xoa dịu. Theo truyền thông Thái Lan, ba cầu thủ Iraq là Yakob, Amir và Sulaka đã tiến đến hỏi thăm và xin lỗi Chanathip vì hành vi xấu xí của Ali trước đó.

Trang Iraq Football Podcast cũng chỉ trích pha phạm lỗi thô bạo của Ali với bài đăng: "Một cú sốc và khó có thể bào chữa, đặc biệt khi đây chỉ là một trận giao hữu. Thay mặt cầu thủ gửi lời xin lỗi đến Thái Lan".

Phát biểu sau trận, Chanathip cho biết: "Trong sự nghiệp, tôi chưa từng chịu một pha va chạm mạnh đến vậy. May mắn chỉ chấn thương cơ, không ảnh hưởng đến dây chằng, nhưng tôi cần kiểm tra kỹ hơn. Lúc đó tôi rất tức giận. Đây là tình huống không nên xuất hiện trên sân".

HLV Masatada Ishii của Thái Lan cũng bất bình khi học trò bị chơi xấu: "Pha bóng quá thô bạo, thiếu tinh thần thể thao. Một cầu thủ chuyên nghiệp không nên hành xử như vậy".

Ali cũng là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Iraq đánh bại Thái Lan 1-0 và giành chức vô địch King's Cup hôm 7/9.

