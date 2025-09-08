Motiv Esports vô địch Valorant SEA 2025 tại TP.HCM

TP.HCM lần đầu tiên trở thành “thủ phủ” Esports Đông Nam Á khi đăng cai vòng chung kết Valorant Challengers SEA 2025 Split 3.

Trong ba ngày từ 5 đến 7/9, TP.HCM trở thành tâm điểm Esports Đông Nam Á khi lần đầu tiên đăng cai vòng chung kết Valorant Challengers 2025 Southeast Asia: Split 3 (VCSEA S3 2025). Giải đấu quy tụ 4 đội mạnh nhất khu vực từ Singapore, Thái Lan và Philippines, cạnh tranh tổng giải thưởng 50.000 USD .

Sau loạt trận căng thẳng theo thể thức Double Elimination, Motiv Esports xuất sắc đánh bại Full Sense 3-1 trong trận chung kết tổng để trở thành nhà vô địch Đông Nam Á, qua đó giành tấm vé tham dự vòng Ascension - bước đệm quan trọng hướng tới Valorant Champions 2025. Những pha xử lý đỉnh cao, chiến thuật gắn kết cùng bầu không khí bùng nổ tại VPS Arena khiến trận chung kết trở thành một “bữa tiệc” khó quên với người hâm mộ.

Điểm nhấn lớn nhất của VCSEA S3 2025 là lần đầu tiên VTVcab mang công nghệ Thực tế tăng cường (AR) và Interactive lên sân khấu thi đấu. Các bản đồ 3D, kỹ năng nhân vật và chiến thuật được tái hiện sống động bằng AR, trong khi Interactive tạo ra không gian hai chiều để khán giả trực tiếp tham gia trải nghiệm.

Sự xuất hiện của “Siêu trí tuệ” Hà Việt Hoàng trong phần giao lưu càng khiến không khí thêm phần hấp dẫn. Đây được xem là bước đi tiên phong, đưa Esports Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Việc Việt Nam đăng cai thành công một giải đấu Esports khu vực đúng vào tuần lễ Quốc khánh 2/9 không chỉ là cú hích cho cộng đồng game thủ trong nước, mà còn là niềm tự hào khi khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ Esports Đông Nam Á. VCSEA S3 2025 khép lại, nhưng dư âm chắc chắn sẽ còn tiếp tục, trở thành nền móng cho những sự kiện Esports mang tầm vóc quốc tế trong tương lai.