Caster huyền thoại Hoàng Luân và Mạnh Mèo tái hợp trên ON Live eSports

ON Live eSports (VTVcab) đưa Red Bull League Of Its Own về Việt Nam. Giải đấu LMHT đặc biệt có sự góp mặt của nhà vô địch thế giới T1 và 6 đội tuyển lớn nhất châu Âu.

Giải đấu Red Bull League of Its Own sẽ trở lại vào ngày 15/12 tại Accor Arena (Paris, Pháp) - nơi từng tổ chức trận chung kết World Championship 2019 của Liên Minh Huyền Thoại. Năm nay, giải đấu hứa hẹn kịch tính hơn bao giờ hết khi nhiều đội tuyển tham gia vào danh sách thi đấu độc quyền trong một sự kiện kéo dài suốt một ngày. Nổi bật là cuộc đối đầu giữa đội tuyển T1 (Hàn Quốc) và sáu đội tuyển được yêu thích nhất châu Âu. Cặp đôi Faker - Caps huyền thoại sẽ tái đấu trên kênh phát sóng của ON Live. Ảnh từ website thương hiệu. T1 hiện là đương kim vô địch thế giới với phong độ cực kỳ ổn định, sở hữu người chơi xuất sắc lịch sử Fake. Đội hình của họ có sự xáo trộn sau kỳ chuyển nhượng, song, đây vẫn được xem là “đỉnh núi khó chinh phục” đối với các đại diện đến từ châu Âu. Giải đấu Red Bull League of Its Own 2024 sẽ được phát sóng độc quyền trên nền tảng ON Live trực thuộc VTVcab. Đồng thời, nhằm tăng thêm sức hút cho buổi phát sóng, hai bình luận viên huyền thoại của VETV là Hoàng Luân và Mạnh Mèo sẽ cùng nhau ngồi ở bàn bình luận để đưa đến cho khán giả những tình huống phân tích chi tiết nhất. Chỉ ít lâu trước đây, bộ đôi caster này đã tạo nên kỷ lục về lượng người xem trong một phát sóng trận chung kết Chung kết thế giới Liên minh huyền thoại 2024. Cặp đôi Hoàng Luân và Mạnh Mèo sẽ góp mặt tại giải đấu LMHT lần này. Khán giả yêu thích T1 và Liên minh huyền thoại có thể theo dõi trực tiếp diễn biến các trận đấu trên nền tảng ON Live vào ngày 15/12.