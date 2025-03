Coolmate kiến tạo cộng đồng thể thao Việt Nam vững mạnh

Ngày 9/3, Coolmate tổ chức thành công sự kiện Coolmate Sports Partnership Day 2025 chính thức công bố sứ mệnh lan tỏa tinh thần thể thao tích cực và hành trình "Better with us".

Sự kiện quy tụ đại diện các quỹ đầu tư, các câu lạc bộ thể thao chiến lược cùng các Elites và Ambassadors nổi tiếng qua sự chứng kiến của báo đài, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam và hướng tới năm 2025 đầy bứt phá.

Tại sự kiện, ông Phạm Chí Nhu - Founder & CEO Coolmate đã chính thức công bố sứ mệnh lan tỏa tinh thần thể thao tích cực và hành trình "Better with us". Trong năm 2025, với mục tiêu hướng đến và làm nhiều hơn nữa vì người Việt, Coolmate cam kết sẽ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu đổi mới, và sáng tạo trong làm sản phẩm. Trong đó, thương hiệu sẽ tập trung vào tăng công năng của sản phẩm, tăng chất lượng và độ hoàn thiện của sản phẩm, tối ưu trong sản xuất để mang lại giá cả tốt hơn.

Bên cạnh việc tập trung vào khách hàng nam giới qua ngành hàng chính gồm đồ lót, đồ mặc hàng ngày, đồ thể thao, Coolmate cũng mở rộng sang nhóm khách hàng nữ, với nhóm sản phẩm đồ thể thao.

Coolmate dự kiến tiếp tục mở rộng ngành hàng cho nhóm sản phẩm đồ thể thao trẻ em và giày, dép vào năm 2026. Song song đó, Coolmate cũng nỗ lực trong việc mở rộng thị trường online và offline, trong nước và quốc tế, chủ yếu là Mỹ và các nước Đông Nam Á, tiếp tục theo đuổi mục tiêu mang tới trải nghiệm khách hàng 100% hài lòng.

Sự kiện cũng chính thức công bố ra mắt dòng sản phẩm Coolmate Active for Women - đồ thể thao dành riêng cho phái nữ. Coolmate tập trung vào tính ứng dụng với định vị "Everyday Performance Wear" - đồ thể thao mang tính ứng dụng cao, phù hợp từ tập luyện đến mặc hàng ngày. Các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng thiết kế, chất liệu và kiểu dáng với chiến lược giá phù hợp với đại đa số người Việt. Coolmate kỳ vọng có thể đem đến các sản phẩm chất lượng không thua kém gì so với Nike, adidas, Lululemon... nhưng có mức giá phải chăng với người Việt

Dòng sản phẩm Coolmate Active for Women được đầu tư kỹ lưỡng về chất liệu và công nghệ với các dòng sản phẩm chính gồm Running, Pilates & Yoga, Sportswear... với thông điệp "Better with us" để đồng hành cùng các cô gái trên hành trình khám phá và nuôi dưỡng những vẻ đẹp đích thực, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, mỗi ngày, theo cách của mình - Better with Us.

Trong khuôn khổ sự kiện, Coolmate tự hào trao sứ mệnh cho 3 đại sứ và 16 bạn đồng hành thương hiệu, 5 CLB Chiến lược và hơn 40 CLB Thân thiết với triết lý không chỉ là quảng cáo mà là cùng phát triển, hợp tác lâu dài bền vũng, cùng chung tay lan tỏa giá trị thể thao đến với cộng đồng.

Nổi bật phải kể đến sự góp mặt của các đại sứ thương hiệu thể thao tiêu biểu như: Nguyễn Thi Oanh - vận động viên điền kinh quốc gia Việt Nam - HCV Asian Indoor Athletics Championships, Lương Đức Phước - VĐV quốc gia - Huy chương vàng SEA Games, Marco - Nguyễn Phú Cường - Founder W-ANTS... Không chỉ dừng lại ở việc hợp tác với các cá nhân xuất sắc, Coolmate còn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các câu lạc bộ Chiến lược và Thân thiết. Đây là những tổ chức thể thao uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, cùng Coolmate chung tay tổ chức các hoạt động thể thao bổ ích, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và lối sống năng động.

Đại diện Coolmate cũng đã công bố chuỗi hoạt động "Đồng hành cùng thể thao 2025" với các dự án lớn như Cool Newbies, Coolfast Marathon Runner, 100 ngày đường tới Seagames, Care&Share, Operstion Smile... khẳng định cam kết gắn bó dài hạn cùng cộng đồng yêu thể thao, hướng đến một Việt Nam khoẻ mạnh và tươi đẹp hơn trong tương lai.