VTVcab đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp eSports

VTVcab đã đưa bản quyền Ngoại hạng Anh và các giải bóng đá châu Âu (UEFA) trở lại hệ sinh thái. Đơn vị cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào nội dung thể thao điện tử với ON Live eSports.

Đầu tháng 11, thương hiệu ON Live eSports gây tiếng vang lớn với sự kiện phát sóng truyền hình trực tiếp chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại giữa đương kim vô địch T1 và BLG trên các kênh ON Sports (VTVcab), HTV Thể thao và các OTT hàng đầu như VTVcab ON, On Plus, TV360, K+, MyTV, VieON, SCTV...

Sau màn chào sân ấn tượng, ON Live eSports đã công bố thêm hàng loạt giải đấu eSports quy mô lớn sẽ được tổ chức phát sóng độc quyền tại Việt Nam.

Hệ thống giải PGL & BLAST của CS2 hợp tác cùng 500bros

Hệ thống giải Major vô địch thế giới của bộ môn CS2 được tổ chức, sản xuất bởi các công ty hàng đầu như PGL, BLAST đã được ON Live eSports và 500bros mua độc quyền, sản xuất và phát sóng tại Việt Nam từ năm 2024.

ON Live eSports tổ chức, phát sóng độc quyền hệ thống giải đấu CS2 danh giá nhất.

Thời gian tới, Perfect World Shanghai Major được tổ chức từ ngày 30/11 đến ngày 15/12 tại hai địa điểm chính là Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới Thượng Hải (Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center) dành cho Vòng Opening và Elimination Stage. ON Live eSports sẽ phát sóng độc quyền giải đấu này.

ON Live Valorant Series - Giải đấu chính thức Valorant tại Việt Nam

Đây là hệ thống thi đấu chính thức duy nhất tại Việt Nam của bộ môn Valorant để tìm kiếm đại diện tham gia các giải đấu cấp cao hơn của khu vực và thế giới, do Riot tổ chức.

Bản tin thể thao điện tử toàn cảnh đưa tin về ON Live Valorant Series 2024.

ON Live Valorant Series 2024 (OVS) là giải đấu thể thao điện tử đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình league với cơ chế lên và xuống hạng hàng tuần. Cơ cấu giải thưởng lên tới 300 triệu đồng hứa hẹn mang đến môi trường thi đấu khốc liệt và hấp dẫn cho cộng đồng.

AOE - “Thợ Săn Chim Sẻ Đi Nắng”

Chim Sẻ Đi Nắng được xem là một trong những game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng nhất Việt Nam với cộng đồng người hâm mộ lâu năm. ON Live eSports đã hợp tác cùng Chim Sẻ Đi Nắng Studio sản xuất, phát sóng độc quyền chương trình Thợ Săn Chim Sẻ Đi Nắng hàng tuần dành cho các game thủ bán chuyên, nghiệp dư có cơ hội giao lưu, cọ xát cùng thần tượng và nhận những phần quà hấp dẫn.

Chim Sẻ Đi Nắng hợp tác ON Live eSports (VTVcab).

Đến nay, Thợ Săn Chim Sẻ Đi Nắng đã lên sóng được 12 tuần với nhiều khoảnh khắc hấp dẫn, tạo nên hiệu ứng tích cực. Đại diện ON Live eSports và Chim Sẻ Đi Nắng cho biết format chương trình mùa 2 sẽ có nhiều thay đổi, nhằm đem đến cho khán giả những trải nghiệm mới thú vị và tăng cơ hội được giao lưu với thần tượng.

Legend Cup 2024- Huyền thoại trở lại

“Cúp huyền thoại” Legend Cup 2024 là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại được tổ chức bởi Huya, VSPO và TJ Sports vào giai đoạn nghỉ giữa các mùa giải. Với sự trở lại của các huyền thoại một thời như kRYSTAL, DoinB, Sofm, Ning, Mlxg, Uzi…

Mới đây, ban tổ chức giải đấu đã hé lộ 12 đội trưởng kỳ cựu của Liên Minh Huyền Thoại như: SofM, Marin, Doublelift, KaKao, Pawn, TheShy và Rookie. Các HLV hàng đầu như Ken Zhu, Tabe… cũng sẵn sàng để hỗ trợ về mặt chuyên môn ở giải đấu này.

Giải đấu được ON Live eSports phát sóng độc quyền trên nền tảng livestream tương tác ON Live, đồng thời với kênh của huyền thoại SofM.

Thông qua việc sở hữu, phát sóng độc quyền các giải đấu eSports tầm cỡ quốc tế và bắt tay những ông lớn thể thao điện tử như Riot Games, SOOP, HUYA, VSPO, 500bros và Chim sẻ đi nắng Studio… VTVcab và ON Live eSports đang góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy nhanh hơn sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao điện tử chuyên nghiệp tại Việt Nam.