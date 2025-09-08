Huyền thoại Bayern Munich mỉa mai Barcelona

Uli Hoeness, Chủ tịch danh dự của Bayern Munich, cho rằng việc chi nhiều tiền mua cầu thủ có thể khiến các đội rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính như ở Barcelona.

Uli Hoeness mỉa mai Barcelona.

Theo Hoeness, Bayern không chấp nhận mức giá yêu cầu quá cao cho các cầu thủ như Florian Wirtz và Nick Woltemade, với lý do tránh rơi vào tình cảnh tài chính tồi tệ như Barcelona. "Max Eberl (Giám đốc Thể thao) muốn mua một cầu thủ, nhưng chúng tôi biết rõ tình hình tài chính của mình. Điều này cũng quan trọng không kém gì cách để đạt thành công trong thể thao. Nhìn Barcelona mà xem. Nếu cứ mua sắm liên tục, cuối cùng bạn sẽ mắc nợ 1,2 tỷ euro", ông Hoeness cho biết.

Chủ tịch danh dự của Bayern cũng đề cập đến những căng thẳng trong ban lãnh đạo CLB trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Ông thừa nhận rằng sự bất đồng là điều bình thường khi đội muốn nâng cấp đội hình nhưng không quá phung phí tiền bạc.

"Tôi thường tranh cãi với Rummenigge (cựu CEO) trong quá khứ. Nhưng khi kết thúc mùa chuyển nhượng, mọi thứ vẫn ổn", ông Hoeness cho biết.

Dù lỡ cơ hội chiêu mộ Wirtz và Woltemade, Hoeness vẫn tin rằng Bayern có kỳ chuyển nhượng thành công. Ông nhấn mạnh rằng đội hình hiện tại đủ mạnh để cạnh tranh cho các đấu trường.

Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Bayern chi 88 triệu euro để mang về Luis Diaz, Nicolas Jackson, Jonathan Tah và Tom Bischof. Ở chiều ngược lại, "Hùm xám" thu về gần 100 triệu euro nhờ thanh lý Mathys Tel, Kingsley Coman, Paul Wanner, Joao Palhinha, bên cạnh việc để những Leroy Sane, Eric Dier và Thomas Muller rời đi tự do.

