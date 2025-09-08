Yamal bỏ lỡ khó tin

Lamine Yamal có trận đấu hay trước Thổ Nhĩ Kỳ nhưng vẫn gây chú ý vì pha dứt điểm lên trời ở cự ly chỉ cách khung thành đối thủ chưa tới 3 m.

Yamal rời sân với chút tiếc nuối vì không thể ghi bàn.

Rạng sáng 8/9, Tây Ban Nha đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 trong trận đấu thuộc bảng E vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, khi được thay ra ở cuối trận đấu, Yamal rời sân với vẻ mặt không hài lòng.

Theo AS, chân sút trẻ của "La Roja" tự trách bản thân mình bởi chưa ghi bàn trước Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ hội ngon ăn nhất của Yamal đến ở phút 24, khi Tây Ban Nha đang dẫn 2-0. Anh thực hiện pha phản công sắc bén, rồi chuyền bóng cho Pedri.

Tiền vệ của Barcelona sau đó có pha nhả ngược loại bỏ hoàn toàn hàng thủ và thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ, đặt Yamal vào thế đối mặt với khung thành trống ở cự ly chưa tới 3 m. Thế nhưng, tài năng trẻ của Barca lại sút bóng vọt xà.

Pha hỏng ăn đáng tiếc của Yamal.

Marca bình luận đây là một trong những pha bỏ lỡ khó tin nhất ở các loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tháng này. Yamal có quyền cảm thấy tiếc nuối vì không thể tận dụng cơ hội này.

Bởi lẽ, ngoại trừ pha bỏ lỡ mười mươi kể trên, Yamal có màn trình diễn đáng khen ngợi khi để lại hai đường kiến tạo. Trong cả trận, anh là mối đe dọa lớn với hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng xử lý bóng biến ảo. Tuy nhiên, việc không hiệu quả ở khâu dứt điểm là điểm trừ lớn với Yamal.