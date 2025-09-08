Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump bị la ó ở chung kết US Open

Rạng sáng 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận cả tiếng vỗ tay lẫn la ó từ khán giả khi tham dự trận chung kết US Open 2025.

Sự xuất hiện của Donald Trump tại trận chung kết đơn nam US Open 2025 đã gây ra những phản ứng trái chiều.

Theo The Guardian, khi các màn hình lớn tại sân Arthur Ashe chiếu cảnh ông Trump đứng chào trong phần trình diễn quốc ca trước trận, một tràng vỗ tay nổ ra nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng la ó.

Tổng thống Mỹ sau đó đáp lại bằng một nụ cười thoáng qua. Sau khi hình ảnh ông Trump lại xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng la ó từ khán giả tiếp tục vang lên dài hơn. Dẫu vậy, ông Trump vẫn thể hiện sự bình thản và tiếp tục theo dõi trận đấu trong khu vực VIP, bên cạnh các thành viên chính phủ và gia đình.

Tổng thống Mỹ đến sân hơn một giờ trước khi trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner bắt đầu. Sự hiện diện của ông cũng gây ra những xáo trộn đáng kể. Do các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, hàng nghìn khán giả phải xếp hàng chờ khá lâu để vào sân. Đây cũng là lần đầu tiên ông Trump trở lại dự khán US Open kể từ năm 2015.

Trước trận đấu, Carlos Alcaraz thừa nhận rất vinh dự khi được chơi trận chung kết US Open với sự chứng kiến từ Tổng thống Mỹ. Trận chung kết US Open 2025 kết thúc với chiến thắng ấn tượng của Alcaraz. Anh quật ngã Jannik Sinner với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 để giành Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp.

Tường Linh

