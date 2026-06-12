Cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại World Cup 2026

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Julian Quinones là người ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026
Phút thứ 9 trận khai mạc World Cup 2026, Quinones thực hiện cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn Ronwen Williams, ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu. Trước sự chứng kiến của 80.000 khán giả tại Estadio Azteca, chân sút 29 tuổi mang về lợi thế sớm cho thầy trò Javier Aguirre.
Trận khai mạc World Cup sau đó diễn ra có phần hỗn loạn khi có đến 3 tấm thẻ đỏ được rút ra. Chung cuộc, Mexico giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Người còn lại ghi bàn cho đội chủ nhà là tiền đạo Raul Jimenez ở phút 67.
Theo lịch thi đấu, tuyển Mexico sẽ còn hai màn đối đầu với Hàn Quốc (19/6) và CH Czech (25/6). Đội chủ nhà tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A sau khi đánh bại Nam Phi.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.