Cầu thủ bị thẻ đỏ vì đi vệ sinh ngay trong sân

  • Thứ hai, 10/11/2025 20:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bóng đá Anh lại chứng kiến câu chuyện khó tin nhưng có thật khi một cầu thủ hạng bán chuyên bị truất quyền thi đấu giữa trận vì hành động đi vệ sinh ở góc sân.

Một cầu thủ ở Anh bị thẻ đỏ vì đi vệ sinh không đúng nơi quy định.

Sự việc diễn ra trong trận hòa 2-2 giữa Northwood FC và Welwyn Garden City ở giải Pitching In Southern League Division One Central, thuộc hệ thống bán chuyên Anh hôm 9/11. Phút gây tranh cãi đến khi Manny Folarin, đội trưởng của Northwood, bất ngờ bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Trong khi CLB Northwood khẳng định rằng cầu thủ của họ "rời sân mà không được phép trong lúc trận đấu tạm dừng để chăm sóc chấn thương", phía đối thủ Welwyn lại có lời giải thích khó đỡ hơn: "Cầu thủ số 4 bị truất quyền thi đấu vì đi vệ sinh ở góc sân".

Theo tường thuật, Folarin bị đuổi khỏi sân khoảng 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, và hành động của anh "gần như không bị phát hiện từ khán đài". Folarin chưa lên tiếng sau vụ việc.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2 kịch tính. Kết quả hòa khiến cả hai đội đều không hài lòng. Welwyn đứng giữa bảng xếp hạng với 22 điểm sau 15 trận, còn Northwood chỉ có 10 điểm sau 14 vòng, chìm sâu trong khu vực xuống hạng và trải qua chuỗi 4 trận không thắng.

Thế nhưng, điều người ta nhắc đến nhiều nhất sau trận không phải là tỷ số, mà là chiếc thẻ đỏ kỳ lạ nhất mùa giải. Ở đó, một cầu thủ bị đuổi vì đi vệ sinh không đúng nơi quy định. "Một câu chuyện bi hài kiểu chỉ có ở bóng đá Anh", The Sun viết.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

tè bậy tè bậy thẻ đỏ hạng bán chuyên

