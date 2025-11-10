Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mang thai tám tháng, cầu thủ nữ Brazil vẫn ra sân tập

  Thứ hai, 10/11/2025 15:49 (GMT+7)
Cầu thủ Ketlen Wiggers của Santos FC viết nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ Brazil khi vẫn ra sân tập luyện cùng đội bóng trong lúc đang mang thai tám tháng.

Tiền đạo Ketlen ra sân tập dù mang thai 8 tháng. Ảnh: Sinar Daily.

Theo Sinar Daily, đây là lần đầu tiên một cầu thủ nữ tại Brazil vẫn duy trì tập luyện trong giai đoạn cuối thai kỳ. Hình ảnh Ketlen xuất hiện trên sân tập, trong bộ đồ thi đấu quen thuộc của Santos FC cùng chiếc bụng bầu khiến người hâm mộ không khỏi xúc động và khâm phục.

Trong suốt thời gian mang thai, Ketlen nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ ban huấn luyện, đội ngũ y tế và các đồng đội. HLV thể lực Isabella Silva Matos cho biết đội đã thiết kế một giáo án riêng để cô vẫn có thể duy trì thể trạng mà vẫn đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

“Kể từ khi mang thai, Ketlen vẫn tham gia các phần khởi động, rèn luyện sức mạnh chân, sự phối hợp và cảm giác bóng. Tuy nhiên, chúng tôi loại bỏ hoàn toàn các bài tập va chạm hoặc cường độ cao. Trong các buổi tập chính, cô ấy chỉ thực hiện những đường chuyền, tạt bóng và dứt điểm cá nhân,” HLV Matos chia sẻ.

Sự kiên trì của Ketlen diễn ra trong bối cảnh FIFA ban hành quy định mới từ năm 2021, yêu cầu các CLB đảm bảo quyền lợi và chế độ nghỉ thai sản cho cầu thủ nữ chuyên nghiệp. Santos FC là một trong những đội tiên phong tại Brazil thực hiện nghiêm túc chính sách này.

Hiện tại, Ketlen tạm nghỉ để chuẩn bị đón con trai đầu lòng, bé Lucca. Sau khi sinh con, chân sút này dự định trở lại sân tập cùng Santos vào đầu năm 2026, sẵn sàng cho mùa giải mới.

Tiền đạo kỳ cựu 32 tuổi đang người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Santos. Cô chứng minh rằng tình yêu với bóng đá có thể vượt qua mọi giới hạn. Với nhiều người hâm mộ, hành trình của Ketlen không chỉ là câu chuyện thể thao, mà còn là minh chứng cho nghị lực, tình yêu nghề và sức mạnh bền bỉ của người phụ nữ.

