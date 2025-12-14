Cầu 9.000 tấn ở TP.HCM vừa cao thêm 1,25 m

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cầu Bình Phước 1 hiện đã cao thêm 1,25 m. Đơn vị thi công sắp thử tải và gia cố để đưa toàn bộ cầu khai thác trở lại.

Sau khi nâng, cầu Bình Phước 1 có tĩnh không 7 m, tạo điều kiện cho các tàu thuyền lớn lưu thông thuận lợi trên sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết đã hoàn tất kích nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 thêm 1,25 m.

Theo ông, từ ngày 14/12, các kỹ sư và công nhân bắt đầu hạ kích. "Dự kiến đến ngày 16/12 sẽ xong công đoạn này. Ngày 17/12, dự án bước sang giai đoạn thảm đường dẫn, thử tải và gia cố để chuẩn bị thông xe cầu trở lại", ông Quang nói.

Hạng mục kích nâng cầu Bình Phước 1 được triển khai từ giữa tháng 10. Với kết cấu nặng khoảng 9.000 tấn, cây cầu đã được nâng thêm 1,25 m, đưa tĩnh không lên 7 m, qua đó tạo điều kiện cho các tàu thuyền lớn lưu thông thuận lợi trên sông Sài Gòn.

Cầu Bình Phước 1 là cây cầu thứ hai, sau cầu Bình Triệu 1, được áp dụng công nghệ nâng kích thủy lực tại TP.HCM và được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Giải pháp kỹ thuật này giúp hai cây cầu đạt chuẩn tĩnh không 7 m, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông đường thủy tại TP.HCM.

Dự án cầu Bình Phước 1 đã huy động lượng kích lớn đặt dưới trụ và dầm cầu, bao gồm 60 kích tải trọng 400 tấn và 30 kích tải 500 tấn. Hệ thống kích này sẽ kết nối vào hệ thống máy tính trung tâm đặt trên mặt cầu bằng các dây thủy lực và sensor đo chuyển vị hành trình. Toàn bộ kết cấu cầu được nâng dần nhờ hệ thống sensor có độ chính xác cao, với sai số chỉ khoảng 0,1 mm.

Giai đoạn vận hành kích nâng là khâu đòi hỏi nhà thầu phải tập trung cao độ, huy động nhiều nhân lực để bảo đảm an toàn cho công trình. Trên công trường có hàng chục kỹ sư và công nhân phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu kỹ thuật, giám sát.

Công trường nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 hồi giữa tháng 11. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cầu Bình Phước 1, dài 480 m và rộng hơn 11 m, được đưa vào khai thác từ năm 2003, nối liền phường An Phú Đông và phường Hiệp Bình. Với tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 111 tỷ đồng , theo kỹ sư chính công trình, giải pháp nâng cầu thay vì xây mới giúp tiết kiệm ngân sách gấp 5 lần.

Trước đó, cầu Bình Triệu 1 cũng được kích nâng lên thêm 1,08 m. Dự án huy động 76 kích tải trọng 400 tấn và 30 kích tải 500 tấn đặt dưới trụ và dầm cầu, với tổng mức đầu tư 133 tỷ đồng .

Hai dự án được kỳ vọng giúp tàu thuyền chở hàng, du lịch lưu thông trên sông Sài Gòn an toàn, êm thuận. Song song đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống cầu chưa đồng bộ về tĩnh không để lập kế hoạch triển khai tiếp theo.