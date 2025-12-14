Bà nội trợ chật vật trong vòng xoáy 'bão giá' dịp cận Tết

Cận Tết, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu leo thang từng ngày. Tại TP.HCM, vòng xoáy “bão giá” đang khiến không ít bà nội trợ cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi lần đi chợ.

Giá thực phẩm leo thang

Trưa 14/12, tại chợ Khu phố 2 (phường An Lạc, TP.HCM), chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi) đi hết quầy này đến sạp khác nhưng vẫn chưa quyết định mua gì. “Giá cả tăng quá nhanh, phải đắn đo từng món. Trước đây, 100.000 đồng đủ chi tiêu cho bữa ăn của gia đình ba người, còn bây giờ chỉ mua được ít rau và vài quả trứng là hết tiền” - chị Lan thở dài.

Theo ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM, mặt bằng giá các loại rau xanh, củ quả vẫn neo ở mức cao. Dù đà tăng đã chững lại so với thời điểm giữa tháng 11 khi mưa lũ tại nhiều địa phương ảnh hưởng đến nguồn cung, nhưng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với trước đó.

Dù giá rau xanh đã không còn tăng dựng đứng như hồi tháng 11 nhưng vẫn ở mức rất cao.

Cụ thể, rau xà lách có giá khoảng 80.000 đồng/kg, đậu cô-ve 50.000 đồng/kg, cà chua 65.000 đồng/kg, ớt tươi lên đến 150.000 đồng/kg. Các loại bầu, bí, dưa leo phổ biến ở mức 35.000-40.000 đồng/kg, trong khi trước đây chỉ dao động 15.000-20.000 đồng/kg.

Chị Bình, tiểu thương chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ) cho biết: “So với đầu tháng, giá đã hạ nhiệt phần nào nhưng vẫn cao. Điều đáng nói là giá cao mà chất lượng rau củ không đồng đều, nhiều hàng bị dập úng, khách chê nên việc buôn bán cũng rất khó khăn”.

Không chỉ rau củ, các mặt hàng trứng và thịt cũng liên tục điều chỉnh tăng. Tại nhiều chợ, trứng gà hầu như không còn loại nào dưới 30.000 đồng/chục, thậm chí có điểm bán vỉa hè niêm yết giá 40.000 đồng/chục.

Thịt heo tăng giá từng ngày, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai than khó bán, ế ẩm.

Giá thịt heo cũng tăng theo từng ngày. Theo các thương lái, heo hơi từ các công ty đưa về cơ sở giết mổ tại TP.HCM hiện ở mức 59.000-66.500 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng so với giữa tuần. Riêng heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh hơn, lên 55.000-65.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo mảnh được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, dao động 70.000-76.000 đồng/kg, kéo theo giá heo pha lóc tăng theo. Cụ thể, thịt cốt lết tăng 5.000 đồng, lên 75.000 đồng/kg; giò trước tăng lên 66.000 đồng/kg; giò sau tăng 3.000 đồng, đạt 58.000 đồng/kg.

Bà Hải, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa), cho hay: “Giá ở chợ đầu mối tăng thì chợ lẻ buộc phải tăng theo. Trong khi đó, sức mua lại rất chậm, khách đã ít nay càng ít hơn”.

Xoay xở giữ bữa cơm gia đình

Trước áp lực giá cả leo thang, nhiều bà nội trợ buộc phải thay đổi thói quen mua sắm để tiết kiệm chi tiêu. Chị Hạnh Nhi (33 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho biết, thường xuyên “săn” hàng khuyến mãi tại siêu thị. “Có lần tôi mua được trứng gà giảm còn 30.000 đồng/hộp nên mua sẵn vài vỉ để dùng dần. Tôi cũng tranh thủ đi siêu thị vào sáng sớm hoặc cuối ngày để mua thực phẩm giảm giá, nhờ vậy tiết kiệm được khoảng 20-30% chi phí sinh hoạt” - chị chia sẻ.

Bà nội trợ canh giờ vàng hoặc các chương trình giảm giá tại siêu thị để "săn" hàng khuyến mãi trước cơn "bão" tăng giá cận Tết.

Trong khi đó, chị Minh Hà (ngụ phường Bình Trị Đông) tận dụng ban công chung cư để trồng rau. Với khoảng 500.000 đồng đầu tư ban đầu cho khay trồng, đất và hạt giống, chị có thể tự cung cấp một phần rau xanh cho gia đình. “Vừa có rau sạch, vừa tạo mảng xanh trong nhà. Các con cũng thích thú, sau giờ học còn phụ tưới cây” - chị Hà nói.

Với những gia đình có thu nhập thấp, sự hỗ trợ từ người thân ở quê trở thành nguồn tiếp tế quý giá. Chị Lưu Thị Huỳnh, công nhân ngành giày (phường Bình Phú) cho biết, thường xuyên được gia đình ở Vĩnh Long gửi lên các loại rau củ, trái cây và trứng gà. “Tôi mới lên TP.HCM làm việc, thu nhập còn bấp bênh lại đang nuôi con nhỏ. Có thêm thực phẩm từ quê gửi lên giúp tôi đỡ áp lực chi tiêu rất nhiều” - chị Huỳnh tâm sự.

Mở rộng kênh bình ổn giá

Bà Bùi Thị Ánh Nguyệt, Phó ban quản lý chợ phường Tân Sơn Hòa (quản lý chợ Phạm Văn Hai) cho biết, ban quản lý rất lo lắng với mãi lực chợ ngày càng giảm. Do đó ban quản lý đã đề ra nhiều giải pháp thu hút khách đến chợ như tổ chức tháng khuyến mãi trên nhiều ngành hàng.

Chợ Phạm Văn Hai tổ chức tháng khuyến mãi từ 10 - 50% đến hết tháng 12, áp dụng trên nhiều mặt hàng nhằm hỗ trợ khách hàng mua sắm và tăng mãi lực chợ.

Hiện chợ Phạm Văn Hai đang vận động tiểu thương các ngành hàng tham gia chương trình khuyến mãi, giảm giá 10-50%, mua 1 tặng 1 với nhiều nhóm hàng từ quần áo thời trang, giày dép, chăn nệm, ngành hàng ăn uống... Việc này vừa góp phần hỗ trợ người dân yên tâm mua sắm khi nhiều mặt hàng tăng giá cận Tết, vừa kéo khách đến chợ nhiều hơn.

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả tăng cao, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Sở đang phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai các điểm bán hàng lưu động với giá bình ổn.

Theo đó, hàng hóa thiết yếu sẽ được đưa trực tiếp vào các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu dân cư tập trung đông người lao động, giúp người dân ở xa trung tâm thành phố dễ dàng tiếp cận sản phẩm với mức giá ưu đãi.

Bên cạnh đó, Sở cũng mở rộng kênh bán hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử, tạo điều kiện để người lao động mua sắm thuận tiện, tiếp cận các chương trình giảm giá, combo sản phẩm phù hợp túi tiền.

“Sở Công Thương tổ chức bán hàng lưu động theo ba hình thức: địa phương đề xuất nhu cầu để Sở điều phối doanh nghiệp bình ổn thị trường; doanh nghiệp tự triển khai như hoạt động an sinh xã hội; hoặc doanh nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM mở điểm bán phục vụ đoàn viên” - ông Hùng cho biết.