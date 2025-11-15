Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhà thầu đang kiểm tra hiệu chuẩn và canh chỉnh liên nhịp cầu Bình Phước 1, trước khi hoàn tất công tác nâng cầu trong hôm nay.

Công tác kích nâng cầu Bình Phước 1 lên chiều cao đúng quy định đã bắt đầu từ ngày 17/10, đến nay sắp hoàn thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hôm nay (15/11), liên nhịp 2 của cầu Bình Phước 1 đã lên đến cao độ chu kỳ cuối cùng kích nâng.

"Đội thi công đang thực hiện kiểm tra để hiệu chuẩn và canh chỉnh liên nhịp 1 và 3 theo liên nhịp 2 và kết thúc hành trình nâng", ông Quang cho hay.

Như vậy, theo đúng tiến độ dự kiến, hết hôm nay, cầu Bình Phước 1 sẽ cao thêm 1,25 m. Sau khi hoàn thành kích nâng, đơn vị thi công sẽ nâng xà mũ, đá kê gối, thử tải và khai thác toàn bộ cầu trở lại vào cuối năm.

Cầu Bình Phước 1 là cây cầu thứ hai, sau cầu Bình Triệu 1, được áp dụng công nghệ nâng kích thủy lực tại TP.HCM và được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Thay vì tháo dỡ hoặc xây mới, hệ thống kích nâng thủy lực sẽ đồng loạt "đẩy" cả khối cầu lên thêm 1,25 m để đáp ứng nhu cầu thông tàu thuyền lớn.

Phần nhịp cầu được chia thành 3 liên nhịp, nhà thầu sẽ kích nâng tuần tự từng liên, mỗi liên nhịp được nâng lên 4 cm rồi đến liên kế tiếp, sau đó lặp lại trình tự nâng cho cả cầu đến độ cao cần thiết.

Dự án đã huy động lượng kích lớn đặt dưới trụ và dầm cầu, bao gồm 60 kích tải trọng 400 tấn và 30 kích tải 500 tấn. Hệ thống kích này sẽ kết nối vào hệ thống máy tính trung tâm đặt trên mặt cầu bằng các dây thủy lực và sensor đo chuyển vị hành trình. Toàn bộ kết cấu cầu được nâng dần nhờ hệ thống sensor có độ chính xác cao, với sai số chỉ khoảng 0,1 mm.

Với tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 111 tỷ đồng , theo kỹ sư chính công trình, giải pháp nâng cầu thay vì xây mới giúp tiết kiệm ngân sách gấp 5 lần.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Kỹ sư thiết kế chính công trình, cho biết sau khi tích lũy kinh nghiệm từ dự án nâng cầu Bình Triệu 1, tiến độ thi công cầu Bình Phước 1 được đẩy nhanh, trơn tru hơn. Đội ngũ kỹ sư và công nhân phối hợp nhịp nhàng, thao tác kỹ thuật và giám sát cũng nhuần nhuyễn hơn.

Do áp lực hoàn thành nâng cầu và thông xe kịp tiến độ dự án, đội ngũ vẫn thi công cả khi trời mưa, nhưng yếu tố an toàn vẫn đặt lên hàng đầu.

Sau khi hoàn tất công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổng kết, rà soát, lập danh sách các cầu có tĩnh không thấp hoặc xuống cấp để lên kế hoạch ưu tiên nâng hoặc thay mới.