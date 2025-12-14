8 ngành hàng Việt Nam xuất khẩu trên 10 tỷ USD

11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, xô đổ kỷ lục hơn 786 tỷ USD của cả năm 2024.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 430,14 tỷ USD , tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, có 36 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD , đặc biệt 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD , đánh dấu sự thăng hoa của hàng Việt trên thị trường thế giới, bất chấp những biến động về chính sách nhập khẩu toàn cầu.

Theo đó, máy vi tính, điện tử và linh kiện tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với 96,9 tỷ USD , tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đứng sau với 53,3 tỷ USD , tăng 11,6%. Điện thoại và linh kiện đạt 52,6 tỷ USD , tăng 4,8%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 35,9 tỷ USD , tăng 6,7%. Ngành hàng giày dép đạt 21,9 tỷ USD , tăng 5,5%.

Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 15,8 tỷ USD , tăng 13,4%; Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 15,5 tỷ USD , tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Và cuối cùng là thủy sản đạt 10,3 tỷ USD , tăng 12,6%.

8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 11 tháng. Nguồn: Cục Thống kê/TTXVN.

Muốn giữ kỷ lục, năm 2026 cần làm gì?

Những thành tích ấn tượng về xuất khẩu trong năm 2025 không chỉ tạo đà mà còn đặt ra nhiều áp lực cho năm 2026.

Theo Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Trần Thanh Hải, năm 2025 thương mại thế giới nổi bật với chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam đang ở trạng thái vận động thích ứng, vượt qua khó khăn. Bước sang năm 2026, ảnh hưởng của chính sách thuế quan vẫn tác động lên tổng quan hoạt động thương mại. Do đó, các doanh nghiệp Việt phải nhận thức rõ và có các hành động ứng phó kịp thời.

Doanh nghiệp xuất khẩu Việt cần có chiến lược ngay cho năm 2026. Ảnh minh họa.

Theo ông Hải, trong chiến lược dài hạn, doanh nghiệp nên tập trung xây dựng chất lượng sản phẩm. Đây là con đường lâu dài để giữ chân đối tác, duy trì kết quả xuất khẩu và tạo nền móng chinh phục thị trường mới.

Bên cạnh đó là chú trọng xây dựng thương hiệu - đây là yếu tố giữ vững niềm tin cho khách hàng tại cả thị trường truyền thống và thị trường mới.

“Hai yếu tố này nên được triển khai song song. Hiện nay, tại Việt Nam, có thể doanh nghiệp đã quan tâm đến xây dựng chất lượng nhưng lại chưa thực sự chú trọng đến vấn đề xây dựng thương hiệu”, ông Hải nói.

Ngoài ra, câu chuyện xuất khẩu của Việt Nam sẽ không thể bỏ qua yêu cầu về chuyển đổi xanh. Bởi các thị trường ngày càng quan tâm đến giá trị xanh, về các yếu tố bảo vệ môi trường. Năm 2026, EU sẽ bắt đầu áp dụng thu thuế môi trường CBAM với một số mặt hàng như thép, nhôm... Do đó, yêu cầu về thích ứng xanh, giảm phát thải sẽ là yêu cầu bắt buộc vào quy trình sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp như thép, xi măng... ở hiện tại và thời gian tới.

Đồng tình quan điểm trên, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - cho rằng, để giải quyết những thách thức về xuất khẩu, kế hoạch xúc tiến thương mại quốc gia thời gian tới sẽ được triển khai trên nền tảng 5 định hướng chiến lược chủ đạo.

Theo đó, Việt Nam sẽ xúc tiến theo cụm ngành hàng, chuyển từ tiếp cận từng doanh nghiệp riêng lẻ sang tổ chức theo chuỗi, theo cụm sản phẩm có liên kết chiều sâu, tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia.

Ngoài ra, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh và tiêu chuẩn bền vững. Xúc tiến không chỉ là đưa hàng ra thế giới mà phải là đưa hàng đi bằng con đường xanh, với yêu cầu sản xuất sạch hơn, logistics phát thải thấp và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số sẽ được hình thành, xây dựng nền tảng số quốc gia, tích hợp dữ liệu và ứng dụng Big Data, AI để phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định chính xác.

Việt Nam cũng sẽ xây dựng bộ nhận diện xuất khẩu quốc gia, thống nhất hình ảnh hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cuối cùng, Việt Nam sẽ triển khai Chương trình “Go Global” trọng điểm, lựa chọn các doanh nghiệp đầu ngành làm đầu tàu dẫn dắt, kéo theo hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh cùng vươn ra toàn cầu.

Theo dự thảo chương trình, giai đoạn 2026 - 2027, Việt Nam sẽ hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường quốc tế hóa thuận lợi, tạo động lực cho doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế; hình thành và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân vươn ra thị trường quốc tế.

Giai đoạn 2028-2030, Việt Nam sẽ thiết kế và triển khai thí điểm các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế; phát triển doanh nghiệp dẫn đầu vươn ra thị trường quốc tế.

Và giai đoạn 2031-2035, các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế hiệu quả và hội nhập thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hệ thống thể chế, môi trường kinh doanh và các công cụ hỗ trợ kinh tế tư nhân vươn ra thị trường quốc tế được thiết lập, vận hành hiệu quả.