Chính thức: Cầu Bình Triệu 1 thông xe vào ngày mai

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP.HCM, cầu Bình Triệu 1 sẽ thông xe trở lại vào ngày mai (23/11), sau hơn 3 tháng cấm ôtô để sửa chữa.

Cầu Bình Triệu 1 sẽ cho phép ôtô lưu thông trở lại vào ngày 23/11, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 đã thi công hoàn thành. Từ ngày 23/11, cầu sẽ cho các loại xe lưu thông trở lại, sớm hơn dự kiến 7 ngày.

Theo đó, cầu Bình Triệu 1 được tổ chức cho các loại xe đi một chiều theo hướng phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình.

Cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh trở lại phương án cũ, cho phép các phương tiện di chuyển một chiều theo hướng từ phường Hiệp Bình về phường Bình Thạnh.

Cầu Bình Triệu 1 là cây cầu đầu tiên được áp dụng công nghệ nâng kích thủy lực tại TP.HCM và được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Để đúng quy định tĩnh không cầu, cầu Bình Triệu 1 đã được kích nâng lên thêm 1,08 m. Giải pháp nâng cầu này không chỉ phù hợp với kết cấu còn tốt của cầu mà còn tiết kiệm đáng kể ngân sách.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết công nghệ áp dụng trong quá trình nâng cầu khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao để vận hành. Dù công nghệ kích nâng không mới trên thế giới, việc nâng một cây cầu lớn với chiều cao như vậy ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ.

Cầu Bình Triệu 1 được kích nâng đồng bộ bằng hệ thống kích thủy lực được đặt dưới gầm cầu và hệ thống máy tính trung tâm trên mặt cầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cùng thời gian này, cầu Bình Phước 1 đang được thực hiện các hạng mục cuối sau khi thành công kích nâng lên thêm 1,25 m. Công trình dự kiến khai thác trở lại trong cuối năm nay.

Hai dự án được kỳ vọng giúp tàu thuyền chở hàng, du lịch lưu thông trên sông Sài Gòn an toàn, êm thuận. Song song đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống cầu chưa đồng bộ về tĩnh không để lập kế hoạch triển khai tiếp theo.

Kỹ sư Việt Nam làm chủ công nghệ nâng cầu nghìn tấn bằng kích thủy lực Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật kích nâng cầu còn khá mới, công trình hiện đã ổn định và đang từng bước về đích.