Cape Verde biến Arsenal thành chủ đề bàn tán

Cape Verde chỉ kiểm soát bóng 25,7% trước Tây Ban Nha, nhưng con số đó vẫn cao hơn Arsenal ở trận chung kết Champions League gặp PSG.

Arsenal bất ngờ bị réo tên trong thời gian World Cup diễn ra. Ảnh: Reuters.

Trận hòa 0-0 giữa Tây Ban Nha và Cape Verde tại bảng H World Cup 2026 sáng 16/6 tiếp tục tạo ra những câu chuyện thú vị sau tiếng còi mãn cuộc. Lần này, tâm điểm không chỉ là màn trình diễn kiên cường của đại diện châu Phi mà còn là một thống kê bất ngờ khiến Arsenal bị cộng đồng mạng gọi tên.

Theo dữ liệu thống kê được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Cape Verde chỉ cầm bóng 25,7% trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Dù vậy, tỷ lệ này vẫn cao hơn mức 24,7% mà Arsenal có được trong trận chung kết Champions League mùa 2025/26 gặp PSG.

Sự so sánh nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt. Nhiều tài khoản gọi đây là "thống kê điên rồ nhất World Cup 2026", bởi Cape Verde là đội lần đầu dự World Cup và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với nhà vô địch Euro 2024. Trong khi đó, Arsenal là một trong những CLB hàng đầu châu Âu.

Không ít người hâm mộ tận dụng cơ hội để "cà khịa" đội bóng thành London. Một tài khoản viết: "Hễ có cơ hội trêu Arsenal là tôi xuất hiện". Người khác bình luận ngắn gọn: "Arsenal bị vả đau rồi".

Cape Verde gây sốc với thế giới sau trận hoà Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, làn sóng phản biện cũng xuất hiện ngay sau đó. Nhiều CĐV Arsenal cho rằng việc so sánh hai trận đấu là khập khiễng vì bối cảnh hoàn toàn khác nhau.

"Arsenal dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu nên chủ động lùi sâu phòng ngự. Mọi người đã nghe đến khái niệm 'game state' (tạm dịch: tình thế) chưa?", một người dùng mạng xã hội phản bác.

Một số ý kiến khác cho rằng bài đăng cố tình tạo tranh cãi nhằm thu hút phản ứng từ cộng đồng Arsenal. "Họ đang vui vì đội bóng vừa giành danh hiệu. Hãy tìm chủ đề khác đi", một CĐV bình luận.

Dù tranh cãi theo hướng nào, thống kê trên vẫn phần nào phản ánh cú sốc mà Cape Verde tạo ra. Đội tuyển nhỏ bé đến từ châu Phi không chỉ đứng vững trước sức ép từ Tây Ban Nha mà còn khiến ứng viên vô địch World Cup 2026 trải qua một trận đấu bế tắc.

CĐV đánh rơi điện thoại, cầu thủ Scotland hành động gây sốt Sau khi Scotland thắng Haiti 1-0 hôm 14/6, John McGinn nhặt chiếc điện thoại bị rơi của một CĐV rồi chụp selfie, tạo khoảnh khắc đẹp tại World Cup 2026.