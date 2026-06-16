Buổi chụp hình gây bão của HLV Uruguay

Marcelo Bielsa một lần nữa trở thành tâm điểm tại World Cup 2026 vì hành động gây tranh cãi trong buổi chụp ảnh chính thức của FIFA.

Đoạn giới thiệu HLV Bielsa trước trận gây chú ý. Ảnh trích từ video.

Trong đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, HLV tuyển Uruguay liên tục cúi đầu nhìn xuống đất thay vì hướng mắt về phía ống kính như những thành viên khác.

Hình ảnh này nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận, đặc biệt khi Bielsa trước đó nhiều lần công khai chỉ trích những yếu tố thương mại và chính trị xoay quanh World Cup tại Mỹ.

Sau trận hòa 1-1 với Saudi Arabia ở bảng H sáng 16/6, chiến lược gia 70 tuổi được hỏi về lý do đằng sau hành động này. Bielsa không né tránh nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều.

"Tôi không phải người mẫu. Bức ảnh được chụp như thế nào thì nó là như vậy. Tôi không có gì phải giải thích cả", nhà cầm quân người Argentina đáp trả.

Ông còn nhấn mạnh rằng không phải mọi hành động đều cần được phân tích hay lý giải. Theo Bielsa, các HLV và cầu thủ không có nghĩa vụ phải cư xử như những người mẫu trước ống kính.

Trong khi đó, Uruguay cũng khiến Bielsa chưa thể hài lòng về chuyên môn. Đại diện Nam Mỹ tung ra tới 27 cú sút, trong đó có 10 lần đưa bóng trúng đích, nhưng chỉ giành được trận hòa nhờ bàn gỡ muộn của Maxi Araujo ở phút 80.

Sau lượt trận mở màn, bảng H chứng kiến cục diện hiếm thấy khi cả bốn đội đều có cùng một điểm. Trước đó, Tây Ban Nha bất ngờ bị đại diện được đánh giá thấp hơn là Cape Verde cầm hòa 0-0.

Kết quả này khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết, trong khi Bielsa tiếp tục là một trong những nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất ngoài đường biên.

Video bàn thắng phút 80 đưa Uruguay 'trở về từ cõi chết' Sáng 16/6, Maximiliano Araujo giúp Uruguay tránh khỏi thất bại khi gỡ hòa 1-1 trước Saudi Arabia thuộc bảng H World Cup 2026.