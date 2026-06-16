Kỷ lục ở World Cup 2026 bị xô đổ sau vài tiếng

Vòng bảng World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn xuất thần của các thủ môn.

Mohammed Al-Owais có ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: Reuters.

Thủ môn Mohammed Al-Owais trở thành tâm điểm của đội tuyển Saudi Arabia trong trận hòa 1-1 với Uruguay tại bảng H World Cup 2026 vào sáng 16/6. Với tổng cộng 9 pha cứu thua, Al-Owais thiết lập thành tích có nhiều pha cản phá nhất trong một trận kể từ đầu giải.

Trước đó vài tiếng, kỷ lục này thuộc về Vozinha khi thủ môn 40 tuổi giúp Cape Verde giành trận hòa 0-0 lịch sử trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha. Tương tự Al-Owais, Vozinha có một ngày thi đấu chắc chắn dù hứng chịu 27 cú sút từ đối thủ.

Vozinha tỏa sáng trong màu áo Cape Verde. Ảnh: Reuters.

Trong lịch sử, Squawka chỉ ra Dominik Livakovic (Croatia) vẫn là thủ môn nắm kỷ lục có nhiều pha cứu thua nhất trong một trận World Cup ở ba kỳ gần đây (11 lần cản phá trước Brazil năm 2022).

Màn trình diễn quả cảm của Al-Owais cùng các đồng đội giúp Saudi Arabia duy trì thành tích bất bại trong trận ra quân tại các kỳ World Cup. Năm 2022, đại diện châu Á từng tạo địa chấn khi đánh bại Argentina (đội sau đó lên ngôi vô địch) với tỷ số 2-1 ở trận đầu vòng bảng.

Kết quả hòa trước Uruguay cũng giúp các đội tuyển châu Á duy trì thành tích bất bại từ đầu World Cup 2026. Hàn Quốc và Australia đều giành trọn 3 điểm trước lần lượt CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Nhật Bản hòa 2-2 với Hà Lan. Những kết quả khả quan liên tiếp cho thấy bóng đá châu Á không còn là "kẻ đứng ngoài cuộc chơi" của các ông lớn, mà đang ngày càng khẳng định vị thế trên sân khấu bóng đá thế giới.

Video Saudi Arabia tiếp tục khiến Nam Mỹ ôm hận ở World Cup Sáng 16/6, Abdulelah Al-Amri ghi bàn giúp Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1 ở bảng H World Cup 2026.