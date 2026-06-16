Bóng đá châu Phi tái lập kỳ tích sau 24 năm

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Các đại diện châu Phi dành được tổng cộng 6 điểm tính đến hiện tại.
Tính đến 16/6, chiến thắng đầu tiên của châu Phi thuộc về Bờ Biển Ngà tại bảng E với trận thắng tối thiểu 1-0 Ecuador. Trong khi đó, tại bảng C, Morocco chơi cực kỳ ấn tượng, cầm hòa Brazil với tỷ số 1-1.
Cape Verde tạo nên cú sốc tại bảng H bằng trận hòa không bàn thắng với Tây Ban Nha bất chấp việc bị đối thủ dồn ép suốt 90 phút. Tại bảng G, Ai Cập cũng bỏ túi 1 điểm sau khi cầm chân đội tuyển Bỉ với tỷ số hòa 1-1.
Vẫn còn tới 4 đội tuyển tới từ châu Phi chưa mở màn tại World Cup 2026. Ngày 16/6, Senegal sẽ chạm trán Pháp tại bảng I, trong khi Algeria đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina ở bảng J.
Đến 18/6, CHDC Congo sẽ ra quân ở trận đấu với Bồ Đào Nhà tại bảng K, còn Ghana đụng độ Panama ở bảng L. Những cái tên còn lại đến từ lục địa đen hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành điểm, thiết lập cột mốc mới tại World Cup.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.