Bóng đá châu Phi tái lập kỳ tích sau 24 năm

Với 6 điểm giành được tại World Cup 2026, các đại diện châu Phi vừa tái lập thành tích khởi đầu tốt nhất của châu lục kể từ năm 2002.

Các đại diện châu Phi dành được tổng cộng 6 điểm tính đến hiện tại.

Tính đến 16/6, chiến thắng đầu tiên của châu Phi thuộc về Bờ Biển Ngà tại bảng E với trận thắng tối thiểu 1-0 Ecuador. Trong khi đó, tại bảng C, Morocco chơi cực kỳ ấn tượng, cầm hòa Brazil với tỷ số 1-1.

Cape Verde tạo nên cú sốc tại bảng H bằng trận hòa không bàn thắng với Tây Ban Nha bất chấp việc bị đối thủ dồn ép suốt 90 phút. Tại bảng G, Ai Cập cũng bỏ túi 1 điểm sau khi cầm chân đội tuyển Bỉ với tỷ số hòa 1-1.

Tuy nhiên, lượt trận mở màn vẫn chứng kiến những nốt trầm của các đại diện còn lại từ lục địa đen. Nam Phi nhận thất bại 0-2 trong trận mở màn World Cup gặp đội đồng chủ nhà Mexico hôm 12/6. Trong khi đó, Tunisia phải chịu thất bại nặng nề nhất từ đầu giải khi để thua Thụy Điển tới 1-5 (sáng 15/6).

Vẫn còn tới 4 đội tuyển tới từ châu Phi chưa mở màn tại World Cup 2026. Ngày 16/6, Senegal sẽ chạm trán Pháp tại bảng I, trong khi Algeria đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina ở bảng J.

Đến 18/6, CHDC Congo sẽ ra quân ở trận đấu với Bồ Đào Nhà tại bảng K, còn Ghana đụng độ Panama ở bảng L. Những cái tên còn lại đến từ lục địa đen hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành điểm, thiết lập cột mốc mới tại World Cup.

Video cú đá khiến Courtois 'bó tay' dù bay người hết cỡ Sáng 16/6, Emam Ashour tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm trong trận hòa 1-1 giữa Ai CẬp và Bỉ ở bảng G World Cup 2026.