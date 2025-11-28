Cận cảnh 'bộ não' sân bay Long Thành sắp đến ngày về đích

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tháp không lưu - hạng mục trọng điểm của dự án sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu xây dựng, đang trong giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện thiết bị bên trong.

Các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, nhà VIP, trạm nguồn và cảnh quan khu ATC cũng đang được khẩn trương triển khai.

Hạng mục búp sen trên đỉnh tháp đang được các kỹ sư và công nhân gấp rút thi công vào chiều 26/11.

Tháp điều hành sân bay Long Thành - được coi là "bộ não" của cả sân bay - cao 123 m, diện tích xây dựng khoảng 80 m2, đường kính thân 10 m, lắp radar trên đỉnh.

Đây là công trình tháp điều hành sân bay cao nhất trong khu vực, đảm bảo tầm quan sát toàn bộ đường băng, đường lăn và sân đỗ.

Công trình này cùng với đường băng, nhà ga hành khách đang hoàn thiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng để sân bay Long Thành kịp khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026.

Cuối tháng 10, đội ngũ cán bộ Ban Quản lý dự án Long Thành, tổ tư vấn giám sát, Trung tâm kiểm soát không lưu Long Thành cùng các chuyên gia nước ngoài của EASAT Radar Systems Limited (Vương quốc Anh) cũng đã hoàn thành lắp đặt toàn bộ phần cơ khí và điện tử của hệ thống radar giám sát.

Hệ thống radar giám sát là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, phối hợp cùng nhà thầu EASAT triển khai. Tổ hợp radar được lắp đặt gồm Radar giám sát sơ cấp (PSR) và Radar giám sát thứ cấp (SSR) hai công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu (EUROCONTROL).

Khi chính thức vận hành, hệ thống radar giám sát Sân bay Long Thành sẽ mở rộng tầm phủ giám sát và nâng cao chất lượng quản lý bay trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh). Dữ liệu giám sát liên tục, chính xác và toàn diện sẽ giúp kiểm soát viên không lưu điều hành hoạt động bay an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hơn, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng hàng không Việt Nam tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ.

Hạng mục nhà ga sân bay Long Thành đang được gấp rút lắp ống lồng, thang máy, thang cuốn, hệ thống điện và kỹ thuật cuối cùng, chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 19/12.

Các thiết bị lớn, quan trọng tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt đồng loạt.

