Campuchia bỏ môn bóng đá nam SEA Games 33

SEA Games 2025 tại Thái Lan đứng trước biến động lớn sau khi Campuchia thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, gồm cả bóng đá nam.

Thông báo từ phía Campuchia gửi tới Ban tổ chức SEA Games 33.

Campuchia xác nhận chỉ còn tham gia tranh tài 13 môn tại SEA Games 33. Động thái đột ngột này làm bảng A môn bóng đá nam chỉ còn hai đội Thái Lan và Timor Leste, buộc ban tổ chức phải xem xét khả năng bốc thăm chia bảng lại.

Theo thông báo của Ủy ban Olympic Campuchia gửi Ban tổ chức SEA Games tối 26/11, nước này quyết định không tham dự thêm các môn judo, karate, pencak silat, petanque, vật, wushu, bóng đá và sepak takraw – sau khi trước đó đã rút khỏi billiards và muay Thái. Lý do được nêu là “quan ngại an toàn cho vận động viên và quan chức”, dù Campuchia vẫn cam kết tham dự một số môn còn lại.

Campuchia chỉ cử lực lượng tới SEA Games 2025 ở 13 môn gồm bơi, điền kinh, Esports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, jet ski, triathlon, teqball và bóng chuyền.

Ông Thana Chaiprasit – Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan, cho biết quyết định này đến quá bất ngờ, bởi không có dấu hiệu báo trước. Truyền thông Campuchia thậm chí mới đưa tin khoảng 300 vận động viên nhận lời động viên từ Bộ trưởng Thể thao. Việc rút các môn chủ yếu là môn đồng đội khiến số lượng VĐV Campuchia còn lại dự kiến dưới 100 người, được cho là giúp công tác an ninh dễ kiểm soát hơn.

Tuy nhiên, việc bỏ môn bóng đá nam khiến cục diện thi đấu thay đổi đáng kể. Với bảng A chỉ còn Thái Lan và Timor Leste, Ban tổ chức SEA Games sẽ phải cân nhắc điều chỉnh thể thức hoặc bốc thăm lại toàn bộ vòng bảng. Quyết định này dự kiến được xem xét trong ít ngày tới.