Cái kết của 'Cách em một milimet'

"Cách em một milimet" khép lại với những diễn biến bất ngờ. Trải qua sóng gió, Ngân và Viễn có một cái kết đẹp. Trong khi Tú và Bách không thành đôi như nhiều người mong đợi.

Tập cuối Cách em một milimet lên sóng tối 23/1, với nhiều diễn biến mới xoay quanh mối quan hệ của dàn nhân vật.

Trước đó, Hoàng (Trương Hoàng) đã thú nhận sự thật giấu kín suốt bao năm và được nhóm bạn tha thứ. Còn Tú (Quỳnh Châu) quyết định mời Bách (Huỳnh Anh) tham gia dự án Toki.

Trong tập cuối cùng, chuyện tình cảm của Ngân (Huyền Lizzie) và Viễn (Hà Việt Dũng) có diễn biến mới. Ngân biết được tình cảm của đối phương dành cho mình, trong khi những hiểu lầm năm xưa về mối quan hệ giữa Viễn và My cũng đã được tháo gỡ. Giờ đây, không còn gì ngăn cản Ngân đến với Viễn.

Viễn cuối cùng đến được với Ngân.

Hiểu rõ tấm chân tình của Viễn, Ngân suốt một khoảng thời gian vẫn có vẻ dè dặt trong việc đón nhận tình cảm. Song sau cuộc trò chuyện cởi mở, cô đã hoàn toàn mở lòng. Phân đoạn cặp đôi "lập cam kết" bên hồ và trao nhau nụ hôn được cho là cái kết đẹp cho chuyện tình Ngân - Viễn. Nhiều khán giả ủng hộ cái kết này, song cho rằng cảnh tâm tình của bộ đôi hơi "sến" do đổi cách xưng hô.

Ở diễn biến khác, Tú dường như nhận ra tình cảm mình dành cho Hiếu nhưng cô không thể liên lạc được cho anh. Quá lo lắng, cô tìm đến Viễn để dò hỏi tung tích Hiếu và biết được chồng cũ của chị gái Hiếu bị bắt vì tội lừa đảo. Dù không liên quan nhưng chị em Hiếu đã dùng toàn bộ tài sản riêng để khắc phục hậu quả.

Tú quyết định tiếp tục đi học, nâng cấp bản thân thay vì lao vào một mối tình. Trước khi rời đi, Tú có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Bách sau những sóng gió trong mối quan hệ của cả hai. Bách tỏ tình và ôm Tú lần cuối trước khi cả hai chia xa. Bộ đôi trao nhau món quà đặc biệt và mạnh mẽ bước tiếp con đường riêng mà họ chọn.

Tú quyết định đi học để nâng cấp bản thân.

Bất ngờ đến ở những khoảnh khắc cuối phim, khi Tú có màn tái ngộ Hiếu trong hoàn cảnh đặc biệt. Câu nói "Thị Tú, đã lâu không gặp" của anh khiến cô rưng rưng nước mắt.

Cái kết mở của phim nhận được nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng khoảnh khắc Tú rung động khi gặp lại Hiếu sau thời gian xa cách nói lên cô thực chất giành tình cảm cho anh. Dù chọn đi học nhưng Hiếu vẫn luôn có một vị trí không thể thay thế trong trái tim Tú. Ở giai đoạn cuối phim, Tú - Hiếu được một bộ phận khán giả yêu thích, tích cực "đẩy thuyền". Do đó, cái kết này có thể đã phần nào làm hài lòng người xem.