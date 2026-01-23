Diễn viên phim Trấn Thành xin lỗi

Vĩnh Đam lên tiếng xin lỗi công khai, cho biết cảm thấy rất ân hận vì những phát ngôn thiếu thận trọng trong quá khứ.

Chiều 23/1, trên trang cá nhân, Vĩnh Đam lên tiếng xin lỗi về những ồn ào trong quá khứ khiến anh bị chỉ trích. Diễn viên cho biết thời điểm có phát ngôn tranh cãi, anh mới 18 tuổi và không đủ bình tĩnh, chín chắn nên đã viết ra những phát ngôn bộc lộ cảm xúc cá nhân thiếu kiềm chế.

Vĩnh Đam tham gia phim Tết Thỏ ơi. Ảnh: FBNV

"Lúc ấy do Đam cũng có những bức xúc và mâu thuẫn cá nhân, hoàn cảnh bế tắc đã khiến mình bộc lộ hơi gay gắt như vậy. Nhưng đó là câu chuyện cá nhân dành cho đúng đối tượng mà Đam muốn phản biện, chứ phát ngôn đó hoàn toàn không có ý quy chụp hay không tôn trọng các bạn trong cộng đồng LGBTQ+", diễn viên chia sẻ.

Anh nói thêm: "Đam thừa nhận và xin lỗi vì trong lúc nóng giận không đủ bình tĩnh và kiểm soát, đã thốt ra những lời nói không hay, gây hiểu lầm... Đam mong mọi người lượng thứ, bỏ qua cho lỗi lầm này của mình, để Đam có cơ hội được thay đổi, tiếp tục được cống hiến".

Trước đó, tại sự kiện showcase phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành diễn ra tại TP.HCM, Vĩnh Đam được giới thiệu nằm trong dàn cast chính, cùng với Pháo, Lyly, Quốc Anh, Văn Mai Hương.

Việc Vĩnh Đam xuất hiện trong dàn cast nhanh chóng gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc anh từng vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn về cộng đồng LGBTQ+ trong quá khứ. Thậm chí thời điểm đó, người mẫu còn phải lên tiếng xin lỗi và trả lại vương miện Nam vương HUTECH.

Khi nhận được câu hỏi về tranh cãi của Vĩnh Đam, đạo diễn Trấn Thành bày tỏ: "Tôi nghĩ ai cũng có những sự không chuẩn chỉnh ở tuổi trẻ của mình. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên theo đuổi sự thay đổi và trưởng thành của mỗi con người. Biết đâu quá khứ có nhiều người hiểu lầm Vĩnh Đam thì sao. Nhiều khi Vĩnh Đam phát ngôn không phải như vậy. Chúng ta khoan vội phán xét. Tôi không biết trước đó Đam ra sao. Tôi chọn Đam vì hợp vai".