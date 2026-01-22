Anh Tú thông báo cho phép sử dụng miễn phí ca khúc 'Thưa Đảng'

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam ca sĩ Anh Tú thông báo mọi cá nhân, tập thể, đoàn thể không chuyên có thể sử dụng ca khúc "Thưa Đảng" miễn phí, không cần xin phép.

Chiều 22/1, trên trang cá nhân, Anh Tú gây chú ý khi chia sẻ về ca khúc Thưa Đảng nhận được sự quan tâm của khán giả những ngày qua. Anh cho biết cảm thấy hạnh phúc khi tác phẩm của mình được đón nhận rộng rãi.

"Anh Tú cùng ê-kíp xin phép được gửi quyền sử dụng ca khúc Thưa Đảng đến với mọi người. Để Thưa Đảng không chỉ là lời tri ân của riêng Anh Tú, mà là lời ca hoà cùng non sông gấm vóc, là tiếng hát của triệu triệu trái tim Việt Nam với tấm lòng sắt son, kiên trung hướng về Đảng quang vinh", ca sĩ viết.

Anh Tú trình diễn ca khúc Thưa Đảng hôm 16/1. Ảnh: FBNV.

Anh chia sẻ thêm: "Kể từ hôm nay, các bạn học sinh, sinh viên, các cá nhân và tập thể, đoàn thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc Thưa Đảng để trình diễn miễn phí, không cần xin phép, không cần email và không cần chờ phản hồi. Việc trình diễn ca khúc được áp dụng cho các sự kiện không chuyên - phi thương mại - phi lợi nhuận, không phát hành bản ghi và sản phẩm phái sinh".

Chia sẻ của Anh Tú nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ cảm mến hành động của nam ca sĩ và ê-kíp. Điều này càng ý nghĩa hơn trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trước đó, tối 16/1, trong chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Anh Tú trình diễn ca khúc mới Thưa Đảng do anh viết lời và nhạc. Tác phẩm gây ấn tượng nhờ giai điệu hào hùng, trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, giàu cảm xúc. Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài hát, ca sĩ cho biết tác phẩm xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc của một người trẻ được sống trong hòa bình.

