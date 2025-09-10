Cách kiểm tra hóa đơn tiền điện hàng tháng nhanh nhất

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cường khuyến nghị người dân tra cứu hóa đơn tiền điện hàng tháng qua ứng dụng hoặc website của EVN để đảm bảo thuận tiện, chính xác nhất.

Người dân có thể tra cứu hóa đơn điện, lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trên ứng dụng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: EVN.

Trong bối cảnh nhiều người dùng phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao bất thường, người dân được khuyến nghị thường xuyên tra cứu hóa đơn tiền điện hàng tháng, từ đó theo dõi được sản lượng điện gia đình sử dụng hàng ngày, tháng nhanh chóng, chính xác, tránh phát sinh các vướng mắc không đáng có.

Cách tra cứu hóa đơn điện dễ dàng

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, khách hàng có thể tra cứu hóa đơn tiền điện nhanh và chính xác nhất.

Nếu điện thoại chưa có ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN, người dân có thể vào CH Play (Android) hoặc App Store (iOS), tìm kiếm và cài đặt ứng dụng này của tổng công ty điện lực nơi khách hàng đang sinh sống.

Hiện, 5 tổng công ty thuộc EVN đều đã có ứng dụng chăm sóc khách hàng như CSKH EVNSPC, CSKH EVNHCMC, EVNCPC CSKH, EVNNPC CSKH, EVNHANOI. Nếu ở TP.HCM, khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng CSKH EVNHCMC.

Người dân đăng nhập bằng mã khách hàng in trên hóa đơn điện hoặc tin nhắn tiền điện hàng tháng. Sau khi đăng nhập, người dùng vào mục "Điện năng tiêu thụ", "Chỉ số công tơ" hoặc "Biểu đồ phụ tải" để xem số điện sử dụng theo ngày. Dữ liệu được cập nhật tự động từ công tơ điện tử, thể hiện mức tiêu thụ và so sánh với những ngày trước đó.

Đây là cách được nhiều người dân lựa chọn vì thuận tiện, có thể theo dõi hóa đơn mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu các thông tin như lịch ghi chỉ số, lịch tạm ngừng cung cấp điện, tra cứu hóa đơn, nhận thông báo tiền điện... trên ứng dụng này.

Người dân cũng có thể cài ngưỡng cảnh báo điện để chủ động kiểm soát lượng điện sử dụng hàng ngày. Khi sản lượng điện tiêu thụ của gia đình vượt quá ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo qua tin nhắn trên Zalo và email cho người dùng.

Bên cạnh cách tra cứu trên địa thoại, người dân cũng có thể dễ dàng kiểm tra hóa đơn điện hàng tháng trên hệ thống website của EVN tại khu vực quản lý.

Cũng với bước đầu tiên đăng nhập bằng mã khách hàng, sau đó chọn mục “Tra cứu hóa đơn tiền điện” hoặc “Lịch sử thanh toán” để xem chi tiết số điện tiêu thụ và số tiền cần đóng.

Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn tiền điện trên website của EVN.

Tra cứu tiền điện qua Zalo, ví điện tử, ngân hàng số

Người dân hiện cũng có thể đăng nhập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại và tìm kiếm EVN phù hợp với nơi sinh sống, sau đó bấm "Quan tâm". Từ đây, khách hàng có thể tra cứu các thông tin như tiền điện, nợ tiền điện, lịch cắt điện, lịch ghi chỉ số công tơ, yêu cầu thay đổi hợp đồng mua bán điện...

Giao diện tra cứu trên Zalo.

Các ví điện tử phổ biến như MoMo, Viettel Money, ShopeePay... và hầu hết ứng dụng ngân hàng đều tích hợp tính năng thanh toán hóa đơn điện. Khi nhập mã khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị ngay số tiền cần thanh toán cùng kỳ điện tương ứng. Cách này giúp tra cứu và hỗ trợ thanh toán một cách nhanh gọn.

Thời gian gần đây, xuất hiện một số ý kiến phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tháng 8 tăng đột biến tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung.

Đối với các khách hàng dùng điện của EVN, hầu hết đã được lắp đặt công tơ điện tử. Việc lắp đặt công tơ điện tử và thực hiện đọc số liệu từ xa giúp việc ghi chỉ số công tơ không phải nhập số liệu thủ công (như khi sử dụng công tơ cơ khí) qua đó hạn chế đáng kể sai sót do số liệu được cập nhật tự động, số liệu cũng không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.

Qua rà soát ban đầu các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, EVN cho biết chưa phát hiện sai sót và hiện nay việc rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện vẫn được tiếp tục tiến hành.