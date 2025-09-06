Lý do bất ngờ khiến hóa đơn tiền điện 3 tháng giống hệt nhau

Sản lượng tiêu thụ điện trong tháng 6, 7 và 8 của bà Đào Bích Lan (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) đều là 670 kWh, tương ứng số tiền 2.169.396 đồng/tháng. Phía điện lực lý giải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngày 5/9, Đội quản lý Điện lực khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) đã làm việc với bà Đào Bích Lan (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) sau khi bà phản ánh hóa đơn tiền điện trong tháng 6, 7 và 8 vừa qua không khác nhau 1 đồng, dù mức sử dụng thực tế thay đổi nhiều.

Hóa đơn tiền điện 3 tháng của bà Lan giống hệt nhau không khác 1 đồng.

Theo biên bản kiểm tra tại điểm lắp đặt công tơ ở khu Yên Hòa, phường Mạo Khê, các thông số trên màn hình công tơ điện tử hiển thị bình thường, chì niêm phong còn nguyên vẹn.

Đoàn công tác sử dụng thiết bị đo dòng điện Ampe để so sánh với số liệu hiển thị trên công tơ và kết quả hoàn toàn trùng khớp, cho thấy sản lượng tiêu thụ điện hệ thống đo đếm hoạt động chính xác.

Điện lực cũng đã gửi cho bà Lan thông số đo xa từng ngày trong ba tháng, đối chiếu với chỉ số chốt công tơ trên hóa đơn. Kết quả cho thấy trong tháng 6, 7 và 8 đều là 670 kWh, tương ứng số tiền 2.169.396 đồng/tháng.

Biên bản làm việc khẳng định đây là trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên. Sau khi nghe giải thích, bà Lan đồng ý và không có ý kiến gì thêm, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục theo dõi sản lượng điện trong các tháng tới cùng đơn vị điện lực.

Công nhân điện lực Quảng Ninh kiểm tra công tơ điện ngoài trời.

Thời gian gần đây, không chỉ ở Quảng Ninh mà tại nhiều địa phương miền Bắc, trên mạng xã hội cũng xuất hiện phản ánh của người dân về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường, dù thời tiết có nhiều ngày mát mẻ và điều hòa ít sử dụng hơn tháng trước. Đáng chú ý, một số hộ gia đình còn đăng tải hình ảnh hóa đơn các tháng liên tiếp có mức tiền giống hệt nhau, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chính xác của công tơ điện tử.