Nóng kỷ lục, miền Bắc lập đỉnh mới về tiêu thụ điện trong tháng 8

Trái với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tháng 8 đã dịu mát, thực tế nắng nóng vẫn gay gắt trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng cao kỷ lục.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tại 17 tỉnh, thành phố do đơn vị quản lý (không bao gồm Hà Nội), lúc 22h30 ngày 4/8/2025, hệ thống điện ghi nhận công suất cực đại (Pmax) đạt 18.983,9 MW và sản lượng điện thương phẩm lên tới 393,090 triệu kWh.

So với kỷ lục cũ thiết lập ngày 18/7/2025 (18.931 MW, 389,39 triệu kWh), công suất tăng 52,9 MW (tăng 0,28%), sản lượng tăng 3,7 triệu kWh (tăng 0,95%).

Trước đó, ba ngày đầu tháng 8 cũng ghi nhận mức tiêu thụ rất cao: Ngày 1/8 đạt 18.665 MW - 381,970 triệu kWh; ngày 02/8 đạt 18.796 MW - 384,865 triệu kWh; ngày 3/8 đạt 18.819 MW - 389,011 triệu kWh. Đỉnh mới được xác lập vào ngày 4/8 với Pmax 18.983,9 MW và sản lượng 393 triệu kWh.

Tính từ đầu tháng 6 đến nay, công suất đỉnh miền Bắc đã tăng gần 900 MW, từ 18.084 MW (ngày 2/6) lên 18.983,9 MW (ngày 4/8). Đây là mức tăng rất lớn trong thời gian ngắn, phản ánh áp lực nặng nề lên hệ thống điện khu vực.

Thời tiết hiện vẫn duy trì nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nhiệt độ vượt 39°C, độ ẩm cao khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt kéo dài, đặc biệt về ban đêm - thời điểm nhu cầu sử dụng điều hòa và thiết bị làm mát tăng mạnh.

Để bảo đảm vận hành hệ thống, EVNNPC khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 13-15h và 20-23h.

Một số giải pháp được khuyến cáo gồm: tắt thiết bị điện không cần thiết, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, ưu tiên sản phẩm có nhãn tiết kiệm năng lượng, cài đặt điều hòa ở mức 26-27°C kết hợp quạt gió, theo dõi sản lượng điện qua website cskh.npc.com.vn hoặc ứng dụng EVNNPC CSKH, khuyến khích lắp đặt điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản - tự tiêu.

EVNNPC lưu ý hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8 chủ yếu do nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu làm mát tăng vọt.

Việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt, mà còn góp phần bảo vệ hệ thống điện quốc gia và chung tay ứng phó biến đổi khí hậu.