Hóa đơn điện cao bất thường, EVN ủng hộ dùng app, lắp công tơ giám sát

Lãnh đạo các tổng công ty điện lực và Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ngành điện ủng hộ việc người dân lắp công tơ, cài app để chủ động giám sát hóa đơn tiền điện.

Ðội Quản lý Ðiện lực khu vực Ân Thi (Hưng Yên) phối hợp cùng khách hàng Hồ Văn Trường làm việc với Công an xã Ân Thi. Anh Trường, chủ tài khoản Facebook “Hồ Trường”, thừa nhận sai sót và khuyến cáo mọi người không nên đăng tải thông tin chưa kiểm chứng.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về việc EVN minh bạch thông tin việc sử dụng điện của khách hàng ra sao, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh EVN, khẳng định, tập đoàn và các đơn vị thành viên sẵn sàng tiếp thu và xử lý kịp thời mọi phản ánh của khách hàng về dịch vụ và chất lượng điện. Theo ông Dũng, ghi nhận thực tế từ các đơn vị thời gian qua cho thấy, hiện trên toàn quốc có gần 800 đơn vị bán lẻ điện được cấp phép trên toàn quốc. Các đơn vị này không thuộc EVN và hoạt động độc lập theo quy định.

Ông cho biết tình trạng hóa đơn số tiền, số điện các tháng giống nhau cũng được ghi nhận. Bản thân tập đoàn và các đơn vị cũng chủ động kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, mức độ trùng rất thấp. Số hoá đơn tiền điện 3 tháng giống nhau chỉ ở mức 0,2%. “Thực tế tháng 8 vừa qua là thời điểm công suất tiêu thụ điện trên toàn quốc tăng cao nhất trong nhiều năm vừa qua. Những chỉ số này đều được Bộ Công Thương, tập đoàn và các đơn vị công bố công khai. Vì vậy, có tình trạng hoá đơn tiền điện tăng cao nhưng không nhiều”, ông Dũng nói.

“Các công tơ điện tử của các đơn vị thuộc EVN hiện có thể đọc từ xa, không thể có sự can thiệp của con người. Ghi nhận của EVN cho thấy, nhiều đơn vị ngoài ngành điện hiện toàn bộ quá trình đọc chỉ số công tơ vẫn làm thủ công, vẫn có người ghi chỉ số, nhập số liệu nên quá trình đó có thể thiếu chính xác. Hiện tập đoàn đã cung cấp đầy đủ công cụ để người dân theo dõi, giám sát lượng điện sử dụng và tập đoàn cũng khuyến khích người dân sử dụng các công cụ theo lượng điện sử dụng để giám sát việc dùng điện”, ông Dũng nói.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, lãnh đạo các tổng công ty điện lực và Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã ghi nhận nhiều phản ánh của người dân ở các địa phương về việc hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường, nhiều tháng số tiền điện giống hệt nhau. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy nhiều trường hợp phản ánh đang mua điện của các đơn vị cung cấp điện ngoài EVN. “Qua xác minh, nhiều trường hợp phản ánh trên mạng xã hội đều không phải là mua điện trực tiếp từ ngành điện mà qua các công ty, hợp tác xã, trung gian bán điện. Nhiều trường hợp, qua làm việc được xác định là thông tin không đúng sự thật về hoá đơn tiền điện”, đại diện EVNNPC nói. Tháng 8, EVNHCMC đã xác định được 8 trường hợp khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt phản ánh về tiền điện trên mạng xã hội. Các trường hợp này đều được liên hệ, kiểm tra và giải đáp thắc mắc.

Có thể yêu cầu kiểm tra

Riêng sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt ở TP.HCM tháng 8 đạt 1,69 tỷ kWh, giảm 1,15% so với tháng 7. “Việc lượng điện tiêu thụ của khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt trong gia đình tăng hoặc giảm trong tháng là bình thường do việc sử dụng điện hàng ngày phụ thuộc vào thời tiết, số lượng người sử dụng, thời gian sử dụng, thiết bị sử dụng, hành vi của người sử dụng”, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), nói.

Ông Kiên cho rằng người dân có thể cài ứng dụng chăm sóc khách hàng (App EVNHCMC) trên thiết bị di động để theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày. Đây cũng là hình thức công khai, minh bạch thông tin sử dụng điện của khách hàng, tạo điều kiện để khách hàng chủ động theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện của mình, đồng thời giám sát được chất lượng dịch vụ của ngành điện ở mọi lúc, mọi nơi. Khi người dân thấy hoá đơn điện tăng bất thường, hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp đến tổng công ty yêu cầu làm rõ thông qua Tổng đài 1900545454, qua email, qua fanpage cả tổng công ty để yêu cầu kiểm tra, xác minh đối chiếu.

Lãnh đạo EVNHCMC cũng khẳng định, các công tơ lắp đặt cho người dân trên địa bàn thành phố đều phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong quản lý đo lường của Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế và được kiểm định theo quy trình kiểm định do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Phan Tử Lượng khẳng định ủng hộ việc người dân chủ động lắp công tơ đối chiếu số điện để kiểm tra công tơ điện tử cũng như lượng điện tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng. Theo ông Lượng, sai sót chốt chỉ số và hoá đơn như phản ánh thời gian qua chủ yếu xảy ra ở đơn vị tư nhân, đồng thời khuyến nghị khách hàng liên hệ Tổng đài 1900 6769 hoặc điện lực địa phương để được giải đáp thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.