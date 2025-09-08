Đồng hồ điện không chạy nhưng hóa đơn hơn 2 triệu, EVN nói gì?

EVNNPC khẳng định hộ dân trong clip lan truyền không phải khách hàng của ngành điện lực quốc gia. Tiền điện của hộ là khoản truy thu từ đơn vị khác sau sự cố chập cháy phụ tải.

Đại diện Hợp tác xã dịch vụ điện năng Quảng Hùng ghi biên bản xác minh sự việc với khách hàng. Ảnh: EVNNPC.

Mới đây, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có thông tin về phản ánh của một hộ dân ở phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) trên mạng xã hội rằng “đồng hồ điện không chạy nhưng hóa đơn vẫn hơn 2 triệu đồng".

Đoạn clip xuất hiện ngày 6/9 nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Đáng chú ý, nhiều ý kiến mang tính cực đoan, chửi bới.

Ngay chiều cùng ngày, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Đội quản lý Điện lực khu vực Quảng Xương, Sầm Sơn) phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy hộ gia đình bà Trần Thị Lễ và nhân vật trong đoạn video không phải khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa, mà mua điện qua Hợp tác xã dịch vụ điện năng Quảng Hùng (đơn vị không thuộc hệ thống quản lý của ngành điện lực quốc gia).

Về nguyên nhân do sự cố chập cháy phụ tải điện trong gia đình, công tơ điện tại thời điểm kiểm tra không hoạt động vì dòng tải của khách hàng đấu đầu vào công tơ chứ không đấu vào đầu ra nên dẫn đến thất thoát điện trong khi công tơ không đo đếm, vì vậy tiền điện 2 triệu mà khách hàng phải đóng là số tiền truy thu của Hợp tác xã dịch vụ điện năng Quảng Hùng sau khi tiến hành kiểm tra, tính toán và làm việc với gia đình chủ hộ.

Theo trình bày của anh Lê Văn Hoàng (con chủ hộ), người phát video đưa lên mạng xã hội là ông Lưu Văn Ngọc trú tại Tổ dân phố 1, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác kiến nghị UBND phường Nam Sầm Sơn chỉ đạo công an phường mời ông Lưu Văn Ngọc là người đăng tải video đến làm việc để làm rõ động cơ đăng bài.

EVNNPC khuyến cáo khi có thắc mắc về hóa đơn tiền điện, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngành điện, tại khu vực phía Bắc qua số điện thoại Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19006769 để được kiểm tra và giải đáp khách quan, minh bạch.

Đồng thời, khách hàng cần định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố rò rỉ, chập điện, nhằm tránh thất thoát điện năng và nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, khách hàng có điều kiện có thể xem xét đầu tư điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản - tự tiêu, vừa giảm hóa đơn tiền điện, vừa thân thiện với môi trường. Đặc biệt cần phải rất thận trọng trước mọi thông tin trên mạng xã hội, nhất là các clip giật gân, chưa được kiểm chứng từ cơ quan chức năng.