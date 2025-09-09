Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

EVN: Một số phản ánh về tiền điện để câu view, bán hàng online

  • Thứ ba, 9/9/2025 10:29 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Khoảng 3,2 triệu hộ có sản lượng điện tăng trên 30% so với tháng 8, chủ yếu do nắng nóng gay gắt kéo dài. EVN khẳng định chưa phát hiện sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ.

EVN khẳng định chưa phát hiện sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ điện. Ảnh: Lê Hiếu.

Thời gian gần đây, xuất hiện một số ý kiến phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tháng 8 tăng đột biến tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngay sau đó đã có chỉ đạo tới các Tổng công ty Điện lực để rà soát và xử lý các phản ánh của khách hàng.

Sau khi thống kê trên phạm vi toàn quốc, các Tổng công ty Điện lực ghi nhận tổng cộng hơn 3,2 triệu khách hàng trên tổng số 31,88 triệu khách hàng sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7 (tương đương tỷ lệ hơn 10% trên tổng số khách hàng).

Theo số liệu từ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng cũng như theo dõi phản ánh trên mạng xã hội, EVN ghi nhận có trên 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao. Các thông tin phán ánh đã được rà soát, làm rõ để phản hồi và thông tin tới khách hàng.

“Về cơ bản, tháng 8 vừa qua, nhất là vào nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc đã trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Thậm chí ngày 4/8, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay”, tập đoàn thông tin.

Trong các nội dung đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về hóa đơn tiền điện, các đơn vị nhận thấy có nhiều bài đăng hoặc trong hội nhóm không xác minh được thông tin cụ thể của khách hàng nên không thể tìm hiểu cụ thể tính xác thực của thông tin. Một số thông tin phản ánh không có thật hoặc được đăng tải nhằm mục đích câu view, bán hàng online.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức mua buôn - bán lẻ điện. Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ cơ khí, phải nhập số liệu thủ công, do đó vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về vấn đề ghi nhầm chỉ số công tơ. Theo thống kê sơ bộ thì hiện tại trên cả nước vẫn có 521 tổ chức mua buôn - bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức.

Đối với các khách hàng dùng điện của EVN, hầu hết đã được lắp đặt công tơ điện tử. Việc lắp đặt công tơ điện tử và thực hiện đọc số liệu từ xa giúp việc ghi chỉ số công tơ không phải nhập số liệu thủ công (như khi sử dụng công tơ cơ khí) qua đó hạn chế đáng kể sai sót do số liệu được cập nhật tự động, số liệu cũng không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.

Qua rà soát ban đầu các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, EVN chưa phát hiện sai sót và hiện nay việc rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện vẫn được tiếp tục tiến hành.

Bên cạnh việc giải thích thông tin về hóa đơn, các đơn vị điện lực cũng tăng cường hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng để thuận tiện tự theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày.

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong tháng 8, tổng đài 19006769 ghi nhận có 171.723 cuộc gọi đến, trong đó số cuộc gọi được tiếp nhận là 150.387 (tỷ lệ 87,58%). Số lượng cuộc gọi tập trung cao hơn vào những thời điểm nắng nóng nên vào những thời điểm này thì cuộc gọi của khách hàng có thể chưa được tiếp nhận kịp thời.

Đồng hồ điện không chạy nhưng hóa đơn hơn 2 triệu, EVN nói gì?

EVNNPC khẳng định hộ dân trong clip lan truyền không phải khách hàng của ngành điện lực quốc gia. Tiền điện của hộ là khoản truy thu từ đơn vị khác sau sự cố chập cháy phụ tải.

19 giờ trước

Giá điện, thuê nhà đẩy CPI tháng 8 tăng

Giá nhà ở thuê, giá điện và ăn uống ngoài gia đình tăng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 tăng 0,05% so với tháng trước.

11:51 6/9/2025

Tổng giám đốc EVN: Sẽ sớm áp dụng giá điện 2 thành phần

Lãnh đạo EVN cho biết tập đoàn đã giao các ban chức năng khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết 70, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và sớm áp dụng giá điện 2 thành phần.

17:43 5/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

hóa đơn tiền điện evn tiền điện Tiền mã hóa EVN tiền điện evn hóa đơn

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

    EVN là công ty thuộc sở hữu Nhà nước chuyên cung cấp điện. Tập đoàn hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty kinh doanh điện và 1 tổng công ty phụ trách lĩnh vực truyền tải điện.

    • Thành lập: 1994
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý