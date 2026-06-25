Cách Argentina chúc mừng sinh nhật Messi

Lionel Messi nhận nhiều bất ngờ từ đồng đội và người hâm mộ khi bước sang tuổi 39 trong thời gian cùng tuyển Argentina chinh chiến tại World Cup 2026.

Messi chụp ảnh bên các đồng đội trong ngày sinh nhật tuổi 39.

Ngày 24/6, Lionel Messi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 39 đầy cảm xúc tại đại bản doanh tuyển Argentina ở Kansas City. Không chỉ nhận những món quà đặc biệt từ đồng đội, đội trưởng Argentina còn được người hâm mộ và nhiều tổ chức bóng đá gửi lời chúc trong ngày đáng nhớ.

Trước đó, toàn đội Argentina đã bí mật chuẩn bị một màn bất ngờ dành cho Messi. Khi siêu sao sinh năm 1987 chuẩn bị đi ngủ tại phòng riêng, các đồng đội bất ngờ mang bánh sinh nhật tới tận nơi và đồng thanh hát chúc mừng. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp nhanh chóng trở thành câu chuyện được nhắc đến nhiều trong nội bộ đội tuyển.

Kể từ khi Sergio Aguero chia tay đội tuyển quốc gia, Messi duy trì thói quen ở một mình trong phòng mỗi đợt tập trung. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa anh tách biệt khỏi tập thể. Trái lại, căn phòng của Messi thường xuyên trở thành điểm hẹn quen thuộc của các tuyển thủ Argentina. Nhiều cầu thủ tìm đến để trò chuyện, thư giãn hoặc cùng nhau trao đổi về các trận đấu sắp tới.

Sau buổi tập ngày 24/6, tuyển Argentina tiếp tục tổ chức lễ mừng sinh nhật cho thủ quân. Mỗi thành viên trong đội mặc một chiếc áo in hình riêng chụp cùng Messi, kèm dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, Leo".

Rodrigo De Paul, người được xem là bạn thân nhất của Messi trong đội tuyển, chọn bức ảnh cả hai ôm nhau trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Bên ngoài khu tập luyện, khoảng 40 người hâm mộ cũng mang theo quà tặng và chờ cơ hội gặp thần tượng. Trong khi đó, ít nhất 5 chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn được gửi tới từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng các đối tác của đội tuyển.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là trung tâm của tuyển Argentina trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ. Sinh nhật của anh một lần nữa cho thấy vị thế đặc biệt mà chủ nhân 18 bàn thắng tại World Cup đang sở hữu trong lòng đồng đội và người hâm mộ.

Cách Messi đón sinh nhật tuổi 39 Lionel Messi đón sinh nhật tuổi 39 bằng buổi tập luyện chăm chỉ, tiếp tục cho thấy sự chuyên nghiệp và kỷ luật đáng kinh ngạc ngay cả ở giai đoạn cuối sự nghiệp.