Các đội Việt Nam liên tục gieo sầu cho bóng đá Trung Quốc

Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam tạo nên chuỗi thành tích đặc biệt trước Trung Quốc khi liên tục giành chiến thắng trên sân nhà ở cấp độ CLB lẫn tuyển quốc gia.

Tuyển Việt Nam đại thắng Trung Quốc ngày mồng 1 Tết (1/2/2022). Ảnh: VFF.

Chuỗi trận bắt đầu từ niềm tự hào tại Mỹ Đình và tiếp tục được nối dài bởi CLB Hà Nội và Công an Hà Nội, cho thấy bản lĩnh ngày càng vững vàng của các đội bóng Việt Nam khi đối đầu những đối thủ có tiềm lực mạnh từ Trung Quốc.

Tháng 2/2022, tuyển Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Trung Quốc 3-1 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trận thắng chấm dứt chuỗi đối đầu kém duyên trước đối thủ và cho sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá Việt Nam trên đấu trường thế giới. Đó là trận đấu mà hàng công tuyển Việt Nam chơi bùng nổ, pressing mạnh mẽ và tận dụng tốt mọi cơ hội, khiến khán giả tại Mỹ Đình vỡ òa cảm xúc.

Tới cấp độ CLB, dấu ấn tiếp tục được nối dài. Tháng 11/2023, CLB Hà Nội ngược dòng mãn nhãn trước Wuhan Three Towns tại AFC Champions League. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp đội bóng thủ đô thắng 2-1 tại Hàng Đẫy. Trước một đại diện sở hữu lực lượng mạnh và giàu kinh nghiệm từ Chinese Super League, CLB Hà Nội thi đấu kiên cường và giành trọn 3 điểm.

CAHN thắng ngược Bắc Kinh ở AFC Champions League Two 2025/26

Gần nhất, tối 27/11, Công an Hà Nội tiếp tục viết tiếp mạch son cho bóng đá Việt Nam khi vượt qua Bắc Kinh Quốc An 2-1 tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26. Không chỉ thắng, các cầu thủ CAHN còn trình diễn lối chơi chủ động, tốc độ và đầy kỷ luật, khiến đối thủ lớn đến từ Trung Quốc gặp nhiều bế tắc.

Ba chiến thắng, ba thời điểm khác nhau, nhưng cùng một điểm chung khi bóng đá Việt Nam không còn e ngại trước Trung Quốc. Từ đội tuyển quốc gia đến cấp CLB, các đội bóng Việt Nam đều chơi với tinh thần tự tin, khát khao và kỷ luật, qua đó từng bước khẳng định vị thế mới trong khu vực châu Á.

