Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ca sĩ Tạ Chấn Đình mất tích

  • Thứ sáu, 22/8/2025 14:45 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Tạ Chấn Đình khiến nhiều người bất ngờ khi bạn thân đăng tin tìm kiếm. Trước khi mất liên lạc, nam ca sĩ từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, áp lực về tinh thần lẫn tài chính.

Theo China Times, ca sĩ Tạ Chấn Đình khiến khán giả lo lắng khi mất tích. Thông tin ban đầu đến từ Phạm Dương Cảnh - bạn thân nam ca sĩ khi đăng tải bài viết tìm kiếm trên trang cá nhân: “Ai có thể liên lạc được với ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Chấn Đình xin hãy liên hệ với tôi. Hiện giờ, nhiều người đang đi tìm anh ấy”.

Ta Chan Dinh anh 1

Tạ Chấn Đình đối diện nhiều khó khăn trước khi mất tích. Ảnh: @elihsiehmusic.

Tạ Chấn Đình sinh năm 2007. Năm 13 tuổi, anh bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình Super Star Avenue.

Năm 2015, Tạ Chấn Đình phát hành album đầu tay Charlie Progress Reports, đồng thời chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc tại lễ trao giải danh giá Golden Melody Awards.

Trái ngược sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, Tạ Chấn Đình chật vật với cuộc sống. Trước đây, anh từng bị bắt nạt học đường, gia đình tan vỡ và mắc trầm cảm vào năm 19 tuổi. Sau hôm nhận giải thưởng Golden Melody Awards, Tạ Chấn Đình đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn, ngã xuống cầu thang. Chưa kể, nam ca sĩ còn bất ổn về kinh tế.

Năm 2024, Tạ Chấn Đình đăng tải bài viết dài, tiết lộ rằng sau khi trải qua nhiều biến cố lớn, anh thường xuyên cảm thấy mơ hồ. Do không giỏi quản lý tài chính và cần tiền để phát hành sản phẩm mới nên nam ca sĩ bị cuốn vào tín dụng đen. Nhờ một nền tảng gây quỹ mời hợp tác, sự nghiệp và cuộc sống mới dần phục hồi.

Hồi tháng 7, Tạ Chấn Đình một lần nữa cho biết chưa trả hết tiền cho đơn vị tổ chức hòa nhạc: “Trước khi biểu diễn, tôi thành thật nói với mọi người rằng, cho dù lần này vé có bán hết toàn bộ, tôi vẫn sẽ phải gánh thêm khoảng 200.000 đến 300.000 Đài tệ tiền nợ”.

Hàng loạt cú sốc mất đi người thân, nợ nần khiến nam ca sĩ từng nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Xuyên suốt thời gian này, Tạ Chấn Đình luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ bạn bè và khán giả. Do đó, nhiều người cảm thấy bất ngờ trước thông tin anh mất tích.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Tiếng lòng bác sĩ là những lời thật lòng của một bác sĩ về công việc của mình, đồng thời là những giãi bày tâm tư của ông về những vấn đề mà các bác sĩ khó có thể chia sẻ hoặc nói trực tiếp với bệnh nhân. Sách cũng giúp mọi người hiểu được phần nào về ngành y tế vốn luôn “kín cổng cao tường”.

Mã Cảnh Đào yêu bạn gái kém 26 tuổi

Trước tranh cãi về khoảng cách tuổi tác, bạn gái kém 26 tuổi của Mã Cảnh Đào cho biết cô thoải mái, không quá bận tâm và được gia đình cũng ủng hộ.

15:58 19/8/2025

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc bó sát gây bàn tán

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với tạo hình ấn tượng trong sự kiện Thịnh điển W 2025. Đây là lần đi thảm đỏ đầu tiên của cô sau gần 2 năm.

19:02 19/8/2025

Nữ ca sĩ Thái nhập viện cấp cứu

Nữ ca sĩ Fon Thanasoonthorn khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ bản thân gặp tai nạn. Dù rạn 2 xương sườn, cô cho biết bản thân có thể tự hồi phục qua việc nghỉ ngơi.

17 giờ trước

Nhật Long

Tạ Chấn Đình ca sĩ Tạ Chấn Đình mất tích nợ

Đọc tiếp

Sai lam cua Negav hinh anh

Sai lầm của Negav

3 giờ trước 12:15 22/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Làn sóng tẩy chay Negav bùng nổ trở lại, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn trước. Việc liên tiếp có những bước đi sai lầm khiến sự nghiệp của nam rapper lung lay dữ dội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý