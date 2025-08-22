Ca sĩ Tạ Chấn Đình mất tích

Tạ Chấn Đình khiến nhiều người bất ngờ khi bạn thân đăng tin tìm kiếm. Trước khi mất liên lạc, nam ca sĩ từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, áp lực về tinh thần lẫn tài chính.

Theo China Times, ca sĩ Tạ Chấn Đình khiến khán giả lo lắng khi mất tích. Thông tin ban đầu đến từ Phạm Dương Cảnh - bạn thân nam ca sĩ khi đăng tải bài viết tìm kiếm trên trang cá nhân: “Ai có thể liên lạc được với ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Chấn Đình xin hãy liên hệ với tôi. Hiện giờ, nhiều người đang đi tìm anh ấy”.

Tạ Chấn Đình đối diện nhiều khó khăn trước khi mất tích. Ảnh: @elihsiehmusic.

Tạ Chấn Đình sinh năm 2007. Năm 13 tuổi, anh bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình Super Star Avenue.

Năm 2015, Tạ Chấn Đình phát hành album đầu tay Charlie Progress Reports, đồng thời chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc tại lễ trao giải danh giá Golden Melody Awards.

Trái ngược sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, Tạ Chấn Đình chật vật với cuộc sống. Trước đây, anh từng bị bắt nạt học đường, gia đình tan vỡ và mắc trầm cảm vào năm 19 tuổi. Sau hôm nhận giải thưởng Golden Melody Awards, Tạ Chấn Đình đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn, ngã xuống cầu thang. Chưa kể, nam ca sĩ còn bất ổn về kinh tế.

Năm 2024, Tạ Chấn Đình đăng tải bài viết dài, tiết lộ rằng sau khi trải qua nhiều biến cố lớn, anh thường xuyên cảm thấy mơ hồ. Do không giỏi quản lý tài chính và cần tiền để phát hành sản phẩm mới nên nam ca sĩ bị cuốn vào tín dụng đen. Nhờ một nền tảng gây quỹ mời hợp tác, sự nghiệp và cuộc sống mới dần phục hồi.

Hồi tháng 7, Tạ Chấn Đình một lần nữa cho biết chưa trả hết tiền cho đơn vị tổ chức hòa nhạc: “Trước khi biểu diễn, tôi thành thật nói với mọi người rằng, cho dù lần này vé có bán hết toàn bộ, tôi vẫn sẽ phải gánh thêm khoảng 200.000 đến 300.000 Đài tệ tiền nợ”.

Hàng loạt cú sốc mất đi người thân, nợ nần khiến nam ca sĩ từng nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Xuyên suốt thời gian này, Tạ Chấn Đình luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ bạn bè và khán giả. Do đó, nhiều người cảm thấy bất ngờ trước thông tin anh mất tích.