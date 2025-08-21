Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ ca sĩ Thái nhập viện cấp cứu

Nữ ca sĩ Fon Thanasoonthorn khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ bản thân gặp tai nạn. Dù rạn 2 xương sườn, cô cho biết bản thân có thể tự hồi phục qua việc nghỉ ngơi.

Theo Thairath, Fon Thanasoonthorn - nữ ca sĩ tới từ xứ chùa Vàng khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải khoảnh khắc bị ngã sấp mặt trên trang cá nhân.

ca si gap nan, nga sap mat, nghe si chan thuong, khan gia lo lang anh 1

Nữ ca sĩ trấn an khán giả với hình ảnh tươi tắn. Ảnh: FBNV.

Trong phần chú thích, cô viết: “Sáng nay định đi đến tỉnh Udon Thani để tham dự sự kiện Ban Phak Siang Isan thì tôi bất ngờ bị tai nạn, ngã ngay trước nhà. Hiện tôi đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi sẽ cập nhật tình hình sau nhé”.

Một giờ sau, Fon Thanasoonthorn chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh với gương mặt tươi tỉnh, lạc quan.

Đồng thời, nữ ca sĩ không quên cập nhật tình hình sức khỏe: “Tôi bị rạn nứt 2 chiếc xương sườn nhưng có thể tự lành. Ngày mai sẽ tái khám để theo dõi thêm vùng phổi. Cảm ơn tình cảm của mọi người”.

Vài giờ tiếp theo, Fon Thanasoonthorn còn livestream giao lưu với khán giả tại nhà riêng. Trong đoạn video sau đó, nữ ca sĩ nở nụ cười gượng gạo, ít nhiều nhăn nhó vì đau khi di chuyển. Dẫu vậy, cô vẫn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã hỏi thăm và động viên.

ca si gap nan, nga sap mat, nghe si chan thuong, khan gia lo lang anh 2

Fon Thanasoonthorn chia sẻ khoảnh khắc gặp tai nạn. Ảnh: FBNV.

Theo NangDee, Fon Thanasunthon tên thật là Tueanjai Srisunthon. Cô là một nữ ca sĩ chuyên thể loại nhạc Luk Thung nổi tiếng ở Thái Lan. Thậm chí, Fon Thanasunthon còn được mệnh danh là "công chúa Luk Thung".

Trước đó, Fon Thanasunthon khởi đầu sự nghiệp với tư cách ca sĩ nhạc String - một thể loại nhạc trẻ ở Thái Lan. Song, cô nhanh chóng thất bại và chuyển hướng sang Luk Thung. Năm 2001, Fon Thanasunthon phát hành album đầu tay Huk Ai Jong Pong và thành công vang dội với album Jai Oon.

Ngoài âm nhạc, cô còn lấn sân sang diễn xuất. Năm 2005, Mit Chaibancha Maya Chiwit là bộ phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp nơi Fon Thanasunthon vào vai Petchara Chaowarat. Từ đó đến nay, cô vẫn tiếp tục hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò khác nhau.

Nhật Long

