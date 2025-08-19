Mã Cảnh Đào yêu bạn gái kém 26 tuổi

Trước tranh cãi về khoảng cách tuổi tác, bạn gái kém 26 tuổi của Mã Cảnh Đào cho biết cô thoải mái, không quá bận tâm và được gia đình cũng ủng hộ.

Theo Ettoday, nam diễn viên Đài Loan Mã Cảnh Đào (63 tuổi) công khai chuyện tình cảm trong một buổi livestream. Anh xác nhận đang hẹn hò với Jane (37 tuổi), một người phụ nữ làm trong ngành đầu tư tài chính.

Theo chia sẻ, cả hai quen nhau tại một buổi tụ tập bạn bè. Khoảng cách 26 tuổi khiến không ít người mỉa mai rằng đây chẳng khác nào “mối tình cha con”. Trước ý kiến trái chiều, Jane thẳng thắn đáp: “Ba tôi cùng tuổi với anh Mã, rất bình thường thôi. Tôi hoàn toàn không bận tâm”.

Mã Cảnh Đào trong buổi livestream với bạn gái. Ảnh: Xiaohongshu .

Cô cũng cho biết cha mẹ có thái độ cởi mở, không phản đối mối quan hệ này. Về kế hoạch kết hôn, Jane cũng phản hồi: “Để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đăng ký kết hôn rất đơn giản, nhưng chúng tôi thấy không thật sự cần thiết”.

Trước thắc mắc về vấn đề tài chính, Jane thẳng thắn phủ nhận chuyện dựa dẫm người yêu: “Anh Mã kiếm tiền không đưa cho tôi, tôi cũng không quản tài chính của anh. Tôi giữ tiền của tôi, anh giữ tiền của anh. Tôi đủ khả năng nuôi sống bản thân, trong nhà thiếu gì tôi mua, anh cũng mua”. Cô nhấn mạnh tình cảm giữa hai người đơn thuần, không có sự tính toán hay phụ thuộc.

Mã Cảnh Đào từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Năm 1990, anh kết hôn với Đường Vận, có một con gái chung và ly hôn ba năm sau đó. Đến năm 2007, diễn viên tái hôn với Ngô Gia Ni và có thêm hai con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 2017. Sau 6 năm độc thân, nam diễn viên mới công khai tình cảm lần nữa.

Nhiều người phát hiện Jane chính là cô gái từng chụp ảnh chung với Mã Cảnh Đào từ 2 năm trước. Qua loạt hình ảnh công khai, Jane có đôi mắt to, được nhận xét giống nữ diễn viên Cao Viên Viên.

Jane từng nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm, gọi Mã Cảnh Đào là “thần tượng trở thành người yêu” và ca ngợi là “nam diễn viên tuyệt vời nhất”. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, gọi bạn trai là “luôn đẹp trai trong ống kính của tôi”.

Mã Cảnh Đào sinh năm 1959, là nam diễn viên Đài Loan nổi tiếng, được biết đến như “nam thần phim Quỳnh Dao” trong thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm tình cảm kinh điển như Hoa rơi mãi còn xuân, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiếu ngạo giang hồ, Đông Du Ký...