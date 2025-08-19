'Người Sói' Hugh Jackman sau ly hôn

Hugh Jackman quấn quýt bên bạn gái Sutton Foster sau khi ly hôn. Cả hai tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thường xuyên ủng hộ nhau trong sự nghiệp diễn xuất.

Theo People, tài tử thủ vai Người Sói tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái mới sau khi ly hôn. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng sau bảy tháng hẹn hò, Hugh Jackman và Sutton Foster vẫn bền chặt, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Hugh Jackman và Sutton Foster luôn xuất hiện hạnh phúc bên nhau. Ảnh: TheImageDirect.

Mỗi khi xuất hiện nơi công cộng, cả hai luôn được giới truyền thông bắt gặp tay trong tay, cười nói vui vẻ.

Mới đây, cặp sao cùng nhau tới dùng bữa tối tại Santa Monica, California. Tháng trước, cả hai cùng xuất hiện tại Canyon Ranch tại Lenox, Massachusetts. Nam diễn viên rất hào hứng cổ vũ bạn gái trong buổi biểu diễn One Night Only.

Hồi tháng 5, họ đi bộ hẹn hò tại New York, thời điểm Hugh Jackman đóng vai chính trong vở kịch Sexual Misconduct of the Middle Class.

Hugh Jackman và Sutton Foster khởi đầu từ mối quan hệ bạn bè vào đầu thập niên 2000. Năm 2022, cả hai đóng chung trong vở kịch The Music Man, phiên bản làm lại trên sân khấu Broadway.

Chuyện tình giữa Hugh Jackman và Sutton Foster nảy nở sau khi cả hai đều trải qua những cuộc ly hôn.

Tháng 9/2023, Hugh Jackman chia tay Deborra-lee Furness, sau gần 27 năm chung sống và có với nhau 2 con. Tới tháng 6 vừa qua, hai người chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong khi đó, tháng 10/2024, Sutton Foster đệ đơn ly hôn Ted Griffin.