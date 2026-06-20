Brazil già đi để thắng trận ở World Cup

Đội hình xuất phát của Brazil trước Haiti có độ tuổi trung bình cao nhất kể từ trận chung kết World Cup 1962, cho thấy sự thay đổi trong cách dùng người của Carlo Ancelotti.

HLV Ancelotti đặt niềm tin vào các cầu thủ giàu kinh nghiệm trong trận gặp Haiti. Ảnh: Reuters.

Sáng 20/6, trận thắng 3-0 trước Haiti tại lượt thứ hai bảng C World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa tìm kiếm chiến thắng đầu tiên cho Brazil mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt về nhân sự. Theo thống kê từ OptaJoao, đội hình xuất phát của Selecao có độ tuổi trung bình lên tới 30 tuổi 190 ngày, cao nhất kể từ trận chung kết World Cup 1962.

Cách đây 64 năm, Brazil đánh bại Tiệp Khắc 3-1 để giành chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử với đội hình có độ tuổi trung bình 30 tuổi 216 ngày. Từ đó đến nay, chưa có đội hình xuất phát nào của Selecao tại World Cup tiệm cận con số này.

Sự thay đổi đến từ quyết định của HLV Carlo Ancelotti. So với trận hòa Morocco ở lượt mở màn bảng C, nhà cầm quân người Italy đưa Danilo và Matheus Cunha vào đội hình xuất phát thay cho Ibanez và Igor Thiago. Điều đó khiến kinh nghiệm của Brazil tăng lên đáng kể.

Danilo và Casemiro, cùng 34 tuổi, là hai cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình. Bên cạnh đó còn có Alisson (33 tuổi), Marquinhos (32 tuổi) và Douglas Santos (32 tuổi). Ngay cả những trụ cột ở tuyến trên như Raphinha, Lucas Paqueta hay Bruno Guimaraes cũng đều đã bước sang độ tuổi 28-29.

Người trẻ nhất trong đội hình xuất phát lại là Vinicius Junior, nhưng ngôi sao của Real Madrid cũng đã 25 tuổi. Điều này cho thấy Brazil hiện không còn là tập thể dựa nhiều vào sức trẻ như những năm gần đây.

Quyết định của Ancelotti phần nào phản ánh áp lực thành tích tại World Cup. Sau trận hòa Morocco, chiến lược gia người Italy ưu tiên kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc hơn là yếu tố bùng nổ.

Trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra với lịch thi đấu dày đặc và nhiều bất ngờ xuất hiện ngay từ vòng bảng, đây có thể coi là giải pháp ngắn hạn để vượt qua áp lực trước khi HLV Ancelotti có những điều chỉnh mang tính lâu dài hơn khi đội bước vào vòng trong.

Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.