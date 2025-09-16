Bộ trưởng Tài chính gặp Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh

Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật với Việt Nam để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh Matt Western. Ảnh: BTC,

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Anh và Italy, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng có buổi làm việc với Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh Matt Western.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Anh. Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh Anh là đối tác có tầm quan trọng chiến lược với Việt Nam, nhất là trong những năm gần đây, khi quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang duy trì tăng trưởng tích cực.

Theo Bộ trưởng Tài chính, các hiệp định thương mại tự do như UKVFTA và CPTPP đã mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh đó, hai bên đang thúc đẩy tiến độ của thủ tục ký kết Hiệp định cấp Chính phủ giữa hai nước về hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đối với hợp tác đầu tư, Anh hiện có 606 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 4,7 tỷ USD , đứng thứ 15/152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Tài chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Anh.

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh (2010-2025). Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, nhằm hợp tác sâu rộng, toàn diện và bền chặt hơn trên nhiều lĩnh vực.

Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh Matt Western chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Ông Matt Western đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải cách thể chế, phát triển thị trường tài chính và hội nhập quốc tế.

Đặc phái viên khẳng định Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhằm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế và củng cố niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cuộc gặp là tiền đề quan trọng để mở rộng hợp tác song phương, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai quốc gia.