Bộ trưởng Tài chính dẫn đoàn xúc tiến đầu tư tại Anh, Italy

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác sang Anh và Italy từ ngày 14 đến 21/9, nhằm xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác tài chính, đầu tư và thương mại.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ tham dự các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Anh và Italy. Ảnh: VGP.

Từ ngày 14 đến ngày 21/9, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ dẫn đầu đoàn công tác của Bộ tham dự các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Anh và Italy. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư và thương mại; góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và châu Âu ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Tài chính sẽ làm việc với các cơ quan quản lý tài chính, các sở giao dịch chứng khoán, các tập đoàn, định chế tài chính quốc tế hàng đầu; đồng thời chủ trì và phát biểu khai mạc tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Anh (London, 16/9) và Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Italy (Milan, 18/9).

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực và thế giới. Năm 2024, tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao, đạt 7,09%, thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN và thế giới. Sang năm 2025, tăng trưởng quý II đạt 7,96%, tạo kỳ vọng khả quan cho việc hoàn thành mục tiêu GDP tăng trưởng trên 8% mà Chính phủ đề ra.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu với tổng quy mô vốn hoá đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024. Tính đến tháng 8/2025, VN-Index đã tăng 33% so với hồi cuối năm 2024. Đây là minh chứng rõ rệt cho một môi trường đầu tư năng động, minh bạch và bền vững.

Thông qua chuyến đi, Bộ Tài chính mong muốn truyền tải thông điệp Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn, minh bạch, bền vững; Chính phủ Việt Nam kiên định với các mục tiêu tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng; cam kết đồng hành cùng cộng đồng đầu tư quốc tế với phương châm minh bạch - công bằng - hài hoà lợi ích.

Chuyến công tác của Bộ trưởng Tài chính tại Anh và Italy được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tài chính xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo, cùng nhiều lĩnh vực tiềm năng khác; qua đó đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính Việt Nam với các quốc gia châu Âu.