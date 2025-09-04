TP.HCM thúc tiến độ xây trung tâm tài chính quốc tế

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, quy hoạch và báo cáo để kịp khởi động Trung tâm tài chính quốc tế từ tháng 9.

Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM có tổng diện tích 793 ha, trong đó 20 ha tại phường Bến Thành, 146 ha tại phường Sài Gòn, 563 ha ở khu đô thị Thủ Thiêm và 64 ha mặt nước sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng về công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm tài chính TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP chỉ đạo khẩn trương triển khai những nội dung công việc liên quan công tác chuẩn bị hoạt động của Trung tâm tài chính vào đầu tháng 9.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp, hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình và đề xuất trình UBND Thành phố theo đúng chỉ đạo.

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố nghiên cứu việc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực tiễn... nhằm triển khai xây dựng, điều hành Trung tâm tài chính.

Ngoài ra, Sở Văn hóa - Thể thao được yêu cầu phối hợp Thành viên Tổ công tác để tham mưu công tác truyền thông liên quan việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội.

Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ rà soát quy hoạch/dự án khu vực Thủ Thiêm, cần thiết báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch phù hợp yêu cầu thực tiễn, làm cơ sở cung cấp thông tin khi TP thực hiện kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Trung tâm tài chính.

Nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/6, có hiệu lực từ 1/9. Theo đó, trung tâm tài chính quốc tế sẽ đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh của từng địa phương.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ tập trung phát triển thị trường vốn, ngân hàng, thị trường tiền tệ, cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, cũng như thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới...

Với Đà Nẵng, trung tâm tài chính quốc tế sẽ phát triển tài chính xanh, ứng dụng công nghệ tài chính, thử nghiệm có kiểm soát tài sản số, tiền số, thanh toán và thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ...

Theo quy hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM có tổng diện tích 793 ha, gồm 20 ha tại phường Bến Thành, 146 ha tại phường Sài Gòn, 563 ha khu Thủ Thiêm và 64 ha sông Sài Gòn. Khu lõi rộng 9,2 ha đặt tại Thủ Thiêm, dự kiến xây dựng trụ sở cơ quan quản lý, giám sát, tài phán. Chính phủ đặt mục tiêu trung tâm đi vào vận hành từ năm 2025 và hoàn thành trong 5 năm.

Phát biểu tại Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đầu tháng 8, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM thành phố đã chuẩn bị quỹ đất khoảng 10 ha tại trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm hiện đại và phù hợp với vị thế của một trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, trước mắt, TP.HCM sẽ sử dụng tòa nhà số 8 đường Nguyễn Huệ làm trụ sở tạm trong khoảng hai năm, trước khi di dời về khu đô thị Thủ Thiêm. Song song, thành phố sẽ phát triển các dịch vụ tài chính, thị trường vốn, sàn giao dịch hàng hóa, ưu tiên các sản phẩm tài chính xanh và tài chính số.