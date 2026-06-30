Bờ Biển Ngà 0-1 Na Uy: Siêu phẩm của Nusa

Rạng sáng 1/7, Antonio Nusa mở tỷ số cho đại diện Bắc Âu ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup bằng một pha cứa lòng không thể cản phá.

Erling Haaland và Na Uy muốn viết tiếp câu chuyện tại World Cup 2026.

Trận đấu giữa Na Uy và Bờ Biển Ngà trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân vận động Dallas Cowboys vào thứ rạng sáng ngày 1/7. Sau khi giành vị trí á quân bảng I, đại diện Bắc Âu đặt mục tiêu tái hiện kỳ tích lọt vào vòng 16 đội của năm 1998.

Đối thủ của thầy trò Stale Solbakken là Bờ Biển Ngà, đội bóng vừa đánh bại Curacao với tỷ số 2-0 hôm 26/6 để tiến vào vòng loại trực tiếp trong lần đầu trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 12 năm.

Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng số một của đại diện Bắc Âu. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City hiện sở hữu 59 bàn thắng sau 52 trận và đang cạnh tranh quyết liệt danh hiệu Chiếc giày vàng với 4 pha lập công tại giải đấu năm nay.

Sau khi xoay vòng 10 vị trí ở trận thua Pháp 1-4 hôm 27/6, huấn luyện viên Stale Solbakken dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Dù hàng thủ Na Uy còn bộc lộ lỗ hổng khi chỉ giữ sạch lưới 1 trên 10 trận gần nhất, sức mạnh tấn công với chỉ số xG mỗi cú sút đạt 0,18, cao nhất giải đấu, vẫn là vũ khí lợi hại của tập thể này.

Phía bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà dưới sự dẫn dắt của Emerse Fae thể hiện lối chơi tốc độ và cân bằng. Những trụ cột như Franck Kessie, Ibrahim Sangare và Nicolas Pepe sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Tuy nhiên, khả năng ra sân của hậu vệ Wilfried Singo vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương gân kheo. Trong khi đó, tài năng trẻ Yan Diomande đang thu hút sự chú ý lớn từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như PSG như Liverpool sau những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian vừa qua.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng với ưu thế nghiêng nhẹ về phía Na Uy, bởi đại diện châu Âu sở hữu những ngôi sao lớn như Haaland hay Martin Odegaard.

Highlights Na Uy 1-4 Pháp Sáng 27/6, Pháp vượt qua Na Uy 4-1 để đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng I.