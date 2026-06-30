PSG đòi giá khủng nếu bán Barcola

Mức giá chuyển nhượng 116 triệu bảng mà PSG đưa ra cho Bradley Barcola đang trở thành rào cản tài chính cực lớn đối với tham vọng của cả Liverpool lẫn Arsenal.

Bradley Barcola nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn.

Con số khổng lồ này được đưa ra trong bối cảnh chân sút 23 tuổi bày tỏ sự không hài lòng với vai trò hiện tại và từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp. Nguyên nhân chính khiến Barcola cân nhắc tương lai là do thời lượng thi đấu bị sụt giảm đáng kể.

Đỉnh điểm là việc tuyển thủ Pháp phải ngồi dự bị trong trận chung kết Champions League gặp Arsenal hồi cuối tháng 5. Bên cạnh đó, đại diện Ligue 1 đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Yan Diomande từ RB Leipzig càng khiến vị trí của anh bị đe dọa nghiêm trọng.

Tuy nhiên, PSG hoàn toàn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán. Đội bóng của Luis Enrique không gặp áp lực về tài chính sau khi đã đạt thỏa thuận bán Goncalo Ramos cho AC Milan với giá 64 triệu bảng.

Đại diện Ligue 1 đang lấy thương vụ Elliot Anderson gia nhập Manchester City làm quy chuẩn thị trường để khẳng định Barcola xứng đáng với mức giá 116 triệu bảng. Nếu cần huy động thêm vốn, đội bóng ưu tiên thanh lý Lee Kang-in hoặc Randal Kolo Muani thay vì hạ giá Barcola.

Liverpool và Arsenal đều đang ráo riết săn tìm tiền đạo mới nhưng mức định giá trên khiến thương vụ trở nên khó khăn. "Pháo thủ" cần một cầu thủ chạy cánh trái để nâng cấp đội hình sau chức vô địch Premier League, trong khi Liverpool phải tìm người thay thế Mohamed Salah.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.