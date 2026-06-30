Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG đòi giá khủng nếu bán Barcola

  • Thứ ba, 30/6/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mức giá chuyển nhượng 116 triệu bảng mà PSG đưa ra cho Bradley Barcola đang trở thành rào cản tài chính cực lớn đối với tham vọng của cả Liverpool lẫn Arsenal.

Bradley Barcola nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn.

Con số khổng lồ này được đưa ra trong bối cảnh chân sút 23 tuổi bày tỏ sự không hài lòng với vai trò hiện tại và từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp. Nguyên nhân chính khiến Barcola cân nhắc tương lai là do thời lượng thi đấu bị sụt giảm đáng kể.

Đỉnh điểm là việc tuyển thủ Pháp phải ngồi dự bị trong trận chung kết Champions League gặp Arsenal hồi cuối tháng 5. Bên cạnh đó, đại diện Ligue 1 đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Yan Diomande từ RB Leipzig càng khiến vị trí của anh bị đe dọa nghiêm trọng.

Tuy nhiên, PSG hoàn toàn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán. Đội bóng của Luis Enrique không gặp áp lực về tài chính sau khi đã đạt thỏa thuận bán Goncalo Ramos cho AC Milan với giá 64 triệu bảng.

Đại diện Ligue 1 đang lấy thương vụ Elliot Anderson gia nhập Manchester City làm quy chuẩn thị trường để khẳng định Barcola xứng đáng với mức giá 116 triệu bảng. Nếu cần huy động thêm vốn, đội bóng ưu tiên thanh lý Lee Kang-in hoặc Randal Kolo Muani thay vì hạ giá Barcola.

Liverpool và Arsenal đều đang ráo riết săn tìm tiền đạo mới nhưng mức định giá trên khiến thương vụ trở nên khó khăn. "Pháo thủ" cần một cầu thủ chạy cánh trái để nâng cấp đội hình sau chức vô địch Premier League, trong khi Liverpool phải tìm người thay thế Mohamed Salah.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.

Real bạo chi 250 triệu euro cho 2 tân binh bom tấn

Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng chi tới 250 triệu euro để mang về Bernabeu 2 ngôi sao, Declan Rice của Arsenal và Bradley Barcola của Paris Saint-Germain.

07:23 9/11/2025

'Quả bom' chuyển nhượng mới của Liverpool

Liverpool lên kế hoạch khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè 2025 với việc chiêu mộ Bradley Barcola từ PSG.

06:23 7/8/2025

Kế hoạch chuyển nhượng 300 triệu bảng của Liverpool

Liverpool lên kế hoạch chiêu mộ Bradley Barcola của PSG sau khi hoàn tất thương vụ Florian Wirtz, đưa tổng chi tiêu của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè lên hơn 300 triệu bảng.

05:09 13/6/2025

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Huy Trưởng

paris saint-germain bradley barcola chuyển nhượng Sergio Ramos paris saint-germain bradley barcola chuyển nhượng

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Mua he bien dong nhat lich su Man City hinh anh

Mùa hè biến động nhất lịch sử Man City

1 giờ trước 21:00 30/6/2026

0

Manchester City chuẩn bị bước vào cuộc đại tu đội hình quy mô lớn khi hàng loạt ngôi sao như Ruben Dias hay Rodri có thể rời Etihad hè này.

Hang cong 278 trieu euro thach thuc Phap hinh anh

Hàng công 278 triệu euro thách thức Pháp

2 giờ trước 20:00 30/6/2026

0

Isak, Gyökeres và Elanga là hy vọng lớn nhất của Thụy Điển trong trận đấu với tuyển Pháp sở hữu hàng công đắt giá bậc nhất thế giới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý