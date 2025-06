Kế hoạch chuyển nhượng 300 triệu bảng của Liverpool

Theo truyền thông Anh, Liverpool chuẩn bị công bố thương vụ kỷ lục của bóng đá Anh khi chiêu mộ Wirtz từ Bayer Leverkusen với giá 127 triệu bảng. Tiền vệ người Đức dự kiến gia nhập sân Anfield trong một thỏa thuận trị giá rất lớn.

HLV Arne Slot cũng mong muốn bổ sung hậu vệ trái Milos Kerkez của Bournemouth vào đội hình vừa vô địch Premier League. Ngoài ra, Liverpool cũng đang để mắt đến cầu thủ chạy cánh người Pháp Bradley Barcola.

Barcola hiện là mục tiêu của cả Bayern Munich và được định giá lên tới 100 triệu bảng. Đáng chú ý, Barcola có thể ra đi khi không chiếm được vị trí chính thức trong đội hình của PSG bởi HLV Luis Enrique ưu tiên sử dụng Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue.

Liverpool có thể sẽ chi tiêu vượt mức 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với Alexander Isak của Newcastle cũng là một trong những mục tiêu mà họ theo dõi. Để tạo quỹ chuyển nhượng, "The Kop" sẽ chia tay những cầu thủ như Darwin Nunez, Luis Diaz và Diogo Jota.

Trong số này, Nunez được thông báo sẽ sớm ra đi. Saudi Arabia và Italy là những bến đỗ tiềm năng dành cho chân sút người Uruguay.

HLV Slot tham vọng giúp Liverpool vô địch Champions League mùa tới, sau khi phải dừng chân sớm ở vòng 16 đội trước PSG.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.