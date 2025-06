Nunez rời Liverpool

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm rằng quyết định được đưa ra với sự đồng thuận của cả Nunez lẫn ban lãnh đạo Liverpool. Nunez được kỳ vọng rời Anfield với mức phí chuyển nhượng lên tới hơn 70 triệu euro.

Ngôi sao 25 tuổi thu hút sự quan tâm từ Saudi Arabia, đặc biệt là Al Hilal, đội bóng sớm liên hệ với Liverpool để thảo luận về các điều khoản thương vụ. Trước đó, Al Nassr hỏi mua Nunez với giá 70 triệu euro vào tháng 1/2025, nhưng Liverpool từ chối. Hiện tại, đội chủ sân Anfield dùng mức phí này làm cơ sở để định giá ngôi sao người Uruguay.

Liverpool từng chi số tiền kỷ lục 100 triệu euro để chiêu mộ Nunez từ Benfica vào tháng 6/2022. Việc thu hồi phần lớn số tiền bỏ ra cho cầu thủ này là ưu tiên của Liverpool, bởi đội bóng có kế hoạch chiêu mộ thêm tiền đạo.

Bất chấp mối quan tâm từ Al Hilal, Nunez được cho là vẫn muốn thực hiện một thương vụ chuyển đến Italy hoặc Tây Ban Nha. Lúc này, Napoli và Atletico Madrid là những đội bóng thực sự muốn có Nunez.

Ngược lại, Liverpool xem xét các phương án thay thế Nunez gồm Alexander Isak, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko và Joao Pedr. Mùa giải vừa qua, Nunez chỉ ghi được 7 bàn sau 47 trận trên mọi đấu trường.

