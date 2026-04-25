Biên Hòa 'lột xác'

Diện mạo khu vực từng là KCN Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên) đang thay đổi rõ rệt, nhiều phân khu chỉ còn đất trống, vài nhà xưởng cuối cùng cũng dần được tháo dỡ. Đến nay, nơi này đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh vừa thông báo mời gọi nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ (khu vực 1) diện tích hơn 51,65 ha.

Bibica là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tự nguyện di dời khỏi KCN Biên Hòa 1. Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp đã động thổ nhà máy bánh kẹo Bibica Miền Tây giai đoạn 2 ở Tây Ninh và bắt đầu di dời toàn bộ cơ sở sản xuất tại Biên Hòa về đây. Đến đầu năm nay, phân xưởng kẹo mới đã khánh thành và đi vào hoạt động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, quản lý nhà máy bánh kẹo Bibica Miền Tây cho biết doanh nghiệp ủng hộ chủ trương di dời sản xuất của Đồng Nai nhằm hình thành đô thị Biên Hòa hiện đại. Bản thân công ty cũng đã sở hữu quỹ đất lớn, được quy hoạch bài bản tại Tây Ninh nên có thể thuận tiện gom hoạt động sản xuất về đây và đầu tư đồng bộ các dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa cao, từ đó đồng thời tối ưu logistics nội bộ, tạo dư địa mở rộng công suất và tăng hiệu quả điều hành.

KCN Biên Hòa 1 được hình thành từ năm 1963. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, nơi đây bộc lộ nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, có nguy cơ ảnh hưởng môi trường nước sông Đồng Nai. Do đó, tỉnh quyết định chuyển đổi công năng để phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại của Biên Hòa.

Thông báo mời gọi nhà đầu tư dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 ước tính tổng kinh phí khoảng 32.400 tỷ đồng . Theo quy hoạch, khoảng 34,1 ha được bố trí xây nhà liền kề, biệt thự, chung cư hỗn hợp và nhà ở xã hội, cùng với các công trình giáo dục, y tế, văn hóa. Phần diện tích còn lại hơn 17,5 ha dành cho đất dịch vụ và hạ tầng giao thông.

Phối cảnh dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ đạt giải nhất của liên danh EnCity và URBAN+ tại cuộc thi tuyển ý tưởng do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức năm ngoái. Ảnh: EnCity.

Khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ngày 30/4 tới, Biên Hòa dự kiến tiếp tục giữ vai trò là trung tâm hành chính, tài chính và thương mại truyền thống. Trong hình là Trung tâm chính trị hành chính tỉnh Đồng Nai hiện tại, phía sau là KCN Biên Hòa 1.

Trong những năm qua, Biên Hòa cũng chú trọng phát triển ngành thương mại, dịch vụ. Tại khu vực Trấn Biên đang xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall lớn nhất cả nước. Còn trong hình là Go! Đồng Nai (trước đây là Cora, Big C) ngay ngã tư Vũng Tàu đã trở thành một phần ký ức của nhiều người dân tỉnh Đồng Nai và vùng lân cận.

Biên Hòa cũng đang từng bước mở rộng không gian hướng ra sông Đồng Nai. Trong bối cảnh mới, địa phương càng được khuyến khích đẩy mạnh phát triển theo hướng hình thành các trục cảnh quan và không gian công cộng, góp phần cải thiện môi trường sống và tạo bản sắc đô thị. Trong ảnh là đường ven sông Đồng Nai (dài 5,2 km đoạn qua phường Trấn Biên), quy mô 6 làn xe, hai bên có cây xanh và công viên ven sông. Dự án đã đưa vào khai thác đầu năm nay.

Tại nút giao giữa tuyến đường ven sông với cầu Hóa An, theo quy hoạch sẽ đầu tư xây dựng hầm chui qua cầu để tăng khả năng kết nối, giảm áp lực giao thông, qua đó kết nối liên thông đường ven sông Đồng Nai với đường Nguyễn Văn Trị hiện hữu.

Tận dụng không gian ven sông Đồng Nai, một số dự án bất động sản đã hình thành. Trong ảnh là dự án Izumi City (phường Long Hưng) với quy mô 170 ha đang được chủ đầu tư Nam Long triển khai theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn 1, 275 căn nhà phố vườn và nhà phố thương mại thuộc phân khu Izumi Gardenia đã hoàn thành, đang bàn giao và cấp sổ hồng.

Hiện, dự án đã bước sang giai đoạn tiếp theo với phân khu Izumi Canaria, dự kiến bàn giao vào cuối năm. Phân khu mới ra mắt gồm 461 sản phẩm, đa dạng từ shophouse, nhà phố vườn đến biệt thự. Hiện, môi giới đang chào bán khoảng 60-70 triệu đồng/m2 tùy vị trí và loại hình. Đơn cử, một căn nhà phố vườn 114 m2 có giá khoảng 8 tỷ đồng .

Cách đó không xa là dự án Aqua City - khu đô thị sinh thái quy mô khoảng 1.000 ha tại phường Long Hưng do Novaland phát triển. Sau giai đoạn "án binh bất động" do vướng mắc pháp lý và khó khăn tài chính của chủ đầu tư, dự án hiện đã bắt đầu ghi nhận những chuyển động tích cực.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào đầu tháng 4, tại các phân khu như River Park, Ever Green 2 hiện có hàng trăm công nhân làm việc, hoàn thiện các hạng mục. Cùng với tiến độ xây dựng, mặt bằng giá tại dự án cũng có sự phục hồi sau giai đoạn giảm sâu và đi ngang. Dữ liệu thống kê từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá nhà phố, biệt thự hiện được rao bán phổ biến trong khoảng 45-90 triệu đồng/m2, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh Đồng Nai đang nỗ lực để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Long Thành được xác định có thể là một trong những "đô thị hạt nhân" của thành phố mới.

