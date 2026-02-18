Biển Đà Nẵng không nghỉ Tết

Khách nội địa và người dân vắng bóng, biển Đà Nẵng vẫn không được...nghỉ Tết vì khách quốc tế liên tục đổ về. Từ sáng đến cuối chiều, những bãi tắm không khi nào im ắng. Từ sau dịch Covid-19 đến nay, môn lướt sóng được du khách chơi ngày một nhiều trên biển Đà Nẵng. Các hội nhóm lướt sóng được lập nên, tổ chức nhiều cuộc thi và thí sinh chủ yếu là du khách quốc tế.