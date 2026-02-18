Biển Đà Nẵng không nghỉ Tết

|
Thời tiết Đà Nẵng đầu năm mới Bính Ngọ không có mưa, nắng ấm áp kéo hàng nghìn du khách xuống biển. Những người đam mê trò chơi lướt sóng liên tục ôm ván xuống khu vực biển phường Ngũ Hành Sơn.
Trời xanh, sóng nhẹ tạo điều kiện lý tưởng cho môn lướt ván. Ông Rowan (du khách Mỹ) cho hay ông đến Đà Nẵng từ ngày 14/2 và xuống biển chơi lướt sóng liên tục từ hôm đó đến nay. "Biển Đà Nẵng vừa đẹp, sóng vừa êm, khu vực gần bờ không có đá hay san hô nhiều nên lướt sóng rất an toàn", ông Rowan đánh giá.
Những du khách nữ cũng "đạp sóng" trên biển Đà Nẵng. Các du khách chia sẻ, thời điểm lướt sóng đẹp nhất là từ lúc 10h - 14h, khi ấy gió không quá lớn, sóng vừa phải, đặc biệt phù hợp cho những người mới thử sức với môn thể thao mạo hiểm này.
Khách nội địa và người dân vắng bóng, biển Đà Nẵng vẫn không được...nghỉ Tết vì khách quốc tế liên tục đổ về. Từ sáng đến cuối chiều, những bãi tắm không khi nào im ắng. Từ sau dịch Covid-19 đến nay, môn lướt sóng được du khách chơi ngày một nhiều trên biển Đà Nẵng. Các hội nhóm lướt sóng được lập nên, tổ chức nhiều cuộc thi và thí sinh chủ yếu là du khách quốc tế.
Anh Lương Quang Thạch - chủ dịch vụ cho thuê và hướng dẫn lướt ván Ly Surfing Beach - chia sẻ, từ sáng mồng 1 Tết, các nhóm khách nước ngoài đã tìm đến thuê ván để chơi. Một số du khách thì đặt lịch học từ trước. "Nhu cầu của du khách rất lớn nên tôi cũng phục vụ xuyên Tết. Ngày đầu năm khách chơi đến cuối chiều mới trả ván nghỉ", anh Thạch nói.
Anh Quang Thái - chủ dịch vụ cho thuê ván Dana Surfrental - cho biết năm nay lượng khách xuống biển, chơi lướt sóng nhiều hơn năm trước. Do thời tiết thuận lợi, cùng với thương hiệu biển Đà Nẵng đẹp, an toàn, văn minh lan tỏa nên càng thu hút du khách.
Du khách lướt ván điêu luyện, đạp sóng đẹp mắt trên biển Đà Nẵng.
Những ngày Tết Bính Ngọ, biển Đà Nẵng vẫn nhộn nhịp như giữa mùa hè nhờ du khách. Trong kỳ nghỉ Tết, thành phố đón khoảng 1.500 chuyến bay, nườm nượp du khách, tăng 36% so với năm ngoái
"Đây là môn thể thao càng chơi càng nghiện. Nếu bạn đứng trên ván và lướt sóng được một lần, bạn sẽ bị kích thích và tiếp tục những lần sau. Lúc đầu tôi cũng bị ngã liên tục. Nhưng khi lướt được rồi, tôi càng muốn chinh phục những đợt sóng lớn", anh Hudson (du khách Australia) chia sẻ.
Với nhiều người lướt ván chuyên nghiệp, biển sóng càng lớn càng thú vị. Họ thích trải qua cảm giác mạnh, mạo hiểm. Trò chơi này cũng thường được chơi theo nhóm, để có thể hỗ trợ, hướng dẫn nhau.
Biển Đà Nẵng hút du khách vì phong cảnh đẹp, di chuyển thuận lợi. Từ biển vào trung tâm thành phố chỉ mất chưa tới 10 phút đi xe máy.
Trong dịp Tết, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bố trí lực lượng giám sát, kiểm tra, cứu hộ thường xuyên; giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt các bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, lắp đặt bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa ven biển, website, fanpage của Ban quản lý về thời gian trực cứu hộ, nội quy bãi biển...
